НОВЕ МЕРЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ КОЈИ КОРИСТЕ ChatGPT Родитељи ће имати већу контролу
Тинејџери који користе ChatGPT биће додатно заштићени. Нове опције омогућавају родитељима да повежу свој налог са налогом детета и прилагоде поставке за сигурније корисничко искуство.
Биће у прилици да уведу временска ограничења коришћења алата, искључе гласовни мод или генерисање слика, као и да контролишу употребе меморије четбота.
Када се налози повежу, налог тинејџера аутоматски добија додатне заштите, укључујући смањење експлицитног садржаја, изазова са интернета, сексуалног, романтичног или насилног материјала, као и екстремних стандарда лепоте.
Ако ChatGPT открије потенцијалне менталне проблеме корисника, људски рецензент процењује да ли ће родитељ примити хитно обавештење путем мејла, СМС поруке или нотификације у апликацији.
ОпенАИ је на својој веб страници навео да родитељи неће имати приступ самим разговорима тинејџера са четботом, чиме се поштује приватност корисника.
Компанија планира да у наредним месецима имплементира систем за аутоматску процену старости корисника, како би ChatGPT аутоматски примењивао поставке за тинејџере млађе од 18 година.
