НОВЕ МЕРЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ КОЈИ КОРИСТЕ ChatGPT Родитељи ће имати већу контролу

30.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
дете
Фото: freepik ilustarcija

Тинејџери који користе ChatGPT биће додатно заштићени. Нове опције омогућавају родитељима да повежу свој налог са налогом детета и прилагоде поставке за сигурније корисничко искуство.

Биће у прилици да уведу временска ограничења коришћења алата, искључе гласовни мод или генерисање слика, као и да контролишу употребе меморије четбота.

Када се налози повежу, налог тинејџера аутоматски добија додатне заштите, укључујући смањење експлицитног садржаја, изазова са интернета, сексуалног, романтичног или насилног материјала, као и екстремних стандарда лепоте.

Ако ChatGPT открије потенцијалне менталне проблеме корисника, људски рецензент процењује да ли ће родитељ примити хитно обавештење путем мејла, СМС поруке или нотификације у апликацији.

ОпенАИ је на својој веб страници навео да родитељи неће имати приступ самим разговорима тинејџера са четботом, чиме се поштује приватност корисника.

Компанија планира да у наредним месецима имплементира систем за аутоматску процену старости корисника, како би ChatGPT аутоматски примењивао поставке за тинејџере млађе од 18 година.

Б 92

