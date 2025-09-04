(ФОТО) РАДНИЦИ НА СВАКОМ КИЛОМЕТРУ АУТО-ПУТА КУЗМИН – СРЕМСКА РАЧА Мост на Сави најзахтевнији део трасе ОВО ЈЕ КЉУЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗА БОЉУ ПОВЕЗАНОСТ СРБИЈЕ И БИХ Обишли смо радове, погледајте како све тренутно изгледа
На готово сваком километру, од укупно 22, колико их има деоница новог ауто-пута од Кузмина до Сремске Раче, у овом тренутку се изводе неки радови.
У неким деловима ове трасе у у току је асфалтирање првог слоја, негде се већ поставља завршни слој, завршавају се објекти потребни за касније функционисање ауто-пута, а интензивно се ради и на пар петљи где се овај ауто-пут укршта са локалним путевима.
22 километра, 130 на сат
Како је раније најављено деоница ауто-пута од Кузмина до Сремске Раче би требала да буде завршена до краја ове године.
Још летос су на целој деоници завршени су радови на доњим слојевима носеће коловозне конструкције, а сада је према процени екипе Дневника која је посетила градилиште, први слој асфалта постављен на петнаестак километара, а радници турске компаније којима је поверена градња пута истовремено раде на више локација на овој траси.
У овом тренутку асфалт се истовремено поставља на два места, а најинтензивнији радови су на петљама којима ће се ова деоница укрштати са локалним путевима и спојити са ауто-путем Београд- Загреб.
Сви већи објекти на ауто-путу Кузмин – Сремска Рача, међу којима је осам мањих мостова, 11 пропуста, пет надвожњака као и нови мост преко реке Саве су завршени у највећој мери и ускоро се очекује и уградња опреме неопходне за функционисање новог ауто-пута и организовање безбедног саобраћаја.
8 мањих мостова, 11 пропуста, 5 надвожњака, 2 велике петље
На неким местима у току је постављање банкина и ограде која ће делити ауто-пут, а још се ради и на новом граничном прелазу на који ће ауто-пут бити усмерен.
Ауто-пут Кузмин – Сремска Рача, у дужини од 22 километара, са мостом дужине 1.310 метара преко реке Саве, има изузетан геостратешки значај јер повезује главне градове Србије и Босне и Херцеговине, Београд и Сарајево, и остварује везу са Паневропским коридорима.
Почетак саобраћајнице је у насељу Кузмин, које је удаљено око један километар од постојеће денивелисане раскрснице Кузмин на ауто-путу Београд–Загреб (Е70). Нова раскрсница Кузмин 1 представља везу аутопута Е70 и будућег аутопута Кузмин – Сремска Рача. У склопу раскрснице налазе се два надвожњака дужине 312,7 и 274,5 метара, са укупном управном ширином горњег строја 9,9 метара. Најзахтевнији подухват на овој деоници свакако је био нови мост преко Саве који се састоји од прилазних бетонских конструкција на левој и десној обали Саве, дужине 530 и 450 метара и челичне конструкције над реком дужине 330 метара.
Завршени су радови на мосту преко реке Босут, недалеко од истоименог села, где је током извођења радова и ток реке био практично заустављен. Након завршетка постављање конструкције и бетонирања, и река испод је поново потекла пуним током, чему су недавно сведочили и репортери Дневника на лицу места приликом обиласка радова.
Гранични прелаз с 12 трака
Гранични прелаз ће имати 12 трака за аутомобиле и четири траке за теретни саобраћај. Комплекс ће се простирати на 50 хектара, на око 500 метара пре моста. Због близине међународних далековода, чије измештање би било компликовано, гранични прелаз је дислоциран у односу на основну трасу ауто-пута.
Уз 22 километра ауто-пута, у изградњи је још осам мањих мостова, 11 пропуста, пет надвожњака и две велике петље – босутска и кузминска, где ће бити прикључење на овај део аутопута. Из „Путева Србије” кажу да сама саобраћајница кроз сремску равницу није толико проблематична, али да изградња великог броја објеката који су везани за нови ауто-пут компликује реализацију пројекта.
Радове изводи турска компанија „Азвирт”. Завршена је регулација 41 мелиорационог канала, као и затворени систем кишне канализације. Такође, изграђено је 16 од укупно 34 сепаратора.
Најкомплекснији део трасе јесте мост преко реке Саве, који се састоји од прилазних бетонских конструкција на левој и десној обали реке и челичне конструкције над реком.
Укупна дужина леве конструкције моста износи 1.321 метар, прилазна бетонска конструкција на српској страни дуга је 540 метара. Прилазна бетонска конструкција на босанској страни износи 450 метара.