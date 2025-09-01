Нови Сад у елитној екипи! СТУДИЈА ПОКАЗУЈЕ: У овим градовима је БОЉЕ, А ЈЕФТИНИЈЕ туристичко искуство него у престоницама
Како се све више европских престоница суочава с проблемом прекомерног туризма, у центар пажње долазе друге дестинације – тачније други по величини градови у земљи.
Ново истраживање компаније за складиштење пртљага Radical Storage дефинише ове дестинације као друге најнасељеније градове у европским земљама, пише Euronews.
У 10 од 44 анализиране европске земље, други по величини град показао се као боља туристичка дестинација од престонице.
Студија је упоредила туристичко искуство у главним и другим по величини градовима сваке европске земље, узимајући у обзир шопинг, смештај, храну, културу, приступачност и локалне атракције, и рангирала их на скали од 0 до 10.
Али који су то најбољи „други” градови и зашто бисте их баш њих требало да изаберете?
Нови Сад, Србија
Како преноси Euronews, Србија је генерално још прилично занемарена европска дестинација, али њен други по величини град Нови Сад заузео је прво место на листи и има низ импресивних признања. Европска унија прогласила га је Европском престоницом младих 2019. године, а 2023. постао је и УНЕСЦО Креативни град.
Мањи и лакши за обилазак пешице од престонице Београда, Нови Сад има богату културну сцену и веома је популаран међу студентима и младима, нарочито захваљујући чувеном музичком фестивалу EXIT.
Овде можете лутати уским уличицама и откријете барове у шармантном старом граду, или да уживате у разнобојној уметности и опуштеној атмосфери града.
Истражите Петроварадинску тврђаву из 17. и 18. века, познату по мрежи подземних тунела и култном сату на кули, или се опустите на 700 метара дугој плажи уз обалу Дунава.
Према истраживању компаније Radical Storage, Нови Сад је остварио оцену 5,87 и има чак 102 атракције оцењене с више од четири звездице, док просечна цена улазнице за најпопуларније атракције износи свега 1,7 евра. Такође, у граду се налази 251 угоститељски објекат са оценом изнад 4 звездице.
Истраживање показује и да главни оброк по особи у Новом Саду у просеку кошта око 8,4 евра, што је знатно јефтиније у поређењу са просеком других европских градова обухваћених студијом, где главна јела у просеку коштају 13,6 евра.
Просечна цена ноћења у хотелу средње категорије у Новом Саду износи 33,5 евра, а 30 најбоље оцењених хотела има просечну оцену од 4,5 звездица. Поред тога, град нуди и 19 дестинација за шопинг.
Барселона, Шпанија
Барселона је заузела друго место са укупном оценом 5,75, према истраживању, захваљујући опуштеној медитеранској атмосфери, плажама, јединственој архитектури и изванредној повезаности железницом и авио-саобраћајем. Иако није толико скривен драгуљ као остали градови из студије и већ се суочава с проблемом прекомерног туризма, Барселона и даље нуди другачије искуство у односу на Мадрид, са израженијим међународним духом.
Гјумри, Јерменија
Други по величини град у Јерменији Гјумри шармантно је културно средиште које је заузело треће место на листи, са оценом 5,72. За разлику од Јеревана, Гјумри ставља већи акценат на уметност и занатство, а посетиоцима нуди и обиље историјских споменика.
Већи део града карактерише ретка архитектура од црног туфа – врсте вулканске стене по којој је Гјумри препознатљив.
Недалеко од Гјумрија налази се и Караван-сарај Џрапи из 10-11. века, некадашње свратиште за путнике, познато по троструком луку и поду од камених плоча.
У старом делу града можете истраживати вијугаве калдрмисане улице. Град обилује повољним и необичним кафићима, у којима можете пробати локалне специјалитете као што су хариса – јело од пшенице и меса, и панркхасх – комбинација сира и хлеба.
Цена ноћења у хотелу у Гјумрију износи у просеку 25,4 евра, што је знатно ниже од просечне цене у студији, која износи 87,6 евра.
Клуж-Напока, Румунија
Клуж, историјска престоница Трансилваније, заузела је четврто место на листи најбољих „других” градова, са укупном оценом 5,59. Позната је по вишем квалитету живота у поређењу са Букурештом – има мање загађења, боље здравствене услуге и већи ниво безбедности.
Уживајте у природним лепотама парка Цетатуиа или ботаничке баште, или крените у планинарење ка оближњим Апусенијским планинама, где вас чекају клисура Турда и чувене уврнуте шуме Хоиа-Бациу, познате по мистериозној атмосфери.
За дозу културе, посетите цркву Светог Михаила, или се упутите ка Музеју Стеампунк Трансилваније – јединственом месту које комбинује ретро естетику са футуристичким шармом.
Град има 155 атракција оцењених са четири звездице и више, као и 261 угоститељски објекат са истом оценом. Цена улазница за најпосећеније атракције је такође приступачна и износи у просеку 6,8 евра.
Бањалука, Босна и Херцеговина
Бањалука је заузела пето место на листи, са оценом 5,51, нудећи широк спектар активности на отвореном и за велнес, као што су кајакинг, рафтинг, планинарење и термалне изворе. Град има знатно спорији темпо живота у односу на престоницу Сарајево, али и даље пружа богату понуду кафића и ноћног живота.
Истражите знамените историјске споменике попут Ферхадије, тврђаве Кастел и православне цркве Христа Спаситеља. Попните се на Бањски брег и уживајте у задивљујућем погледу на реку Врбас и град, или се опустите у зеленим оазама као што су паркови Младен Стојановић и Борик. Љубитељи велнеса могу се освежити у термалним изворима у селу Српске Топлице.
Кутаиси, Грузија
Кутаиси се често бира уместо Тбилисија због своје прегледности, богате историје и лаког приступа природним атракцијама. Град, који је заузео шесто место на листи са оценом 5,48, представља и улазну тачку за истраживање пећина, кањона и планина западне Грузије.
Посетите манастир Гелати, који је под заштитом UNESCO-а, као и Катедралу Баграти, или истражите Пећину Прометеј. Уживајте у погледу са Белог моста и провозајте се совјетском жичаром Кутаиси. Не пропустите да свратите на Зелени базар и пробате локалне специјалитете попут хрскавих месних ролни и хлеба пуњеног кебабом.
Упознајте се са војном историјом региона у Националном музеју војне славе у Кутаисију, или посетите Галерију ликовне уметности Давида Какабадзеа за дозу уметности.
Просечни трошкови за ноћење у хотелу, оброк и улазницу за атракцију износе око 36,2 евра, што је значајно повољније у поређењу са Тбилисијем, где је просечна цена око 54,4 евра.
Каунас, Литванија
Каунас, који је носилац титуле Европске престонице културе за 2022. годину, нуди спој традиционалне литванске културе и савремених технологија. Заузео је седмо место на листи најбољих других градова Европе, са оценом 5,47.
Истражите ренесансне, средњовековне и барокне грађевине у Старом граду. Посетите знаменитости попут Каунаског замка из 14. века, врхунског примера одбрамбене литванске архитектуре, и Готичку кућу Перкунас из 15. века.
Упутите се у музеј на отвореном Румсискес, где можете доживети сеоски живот Литваније и традиционалне занате, као и у Национални уметнички музеј М. К. Чиурлиониса, једини музеј на свету посвећен славном литванском композитору и уметнику.
За необичније искуство, изаберите Музеј ђавола, који приказује литванску митологију и фолклор, или Кућу Сугихара, која нуди необичан приказ међуратне историје.