(ВИДЕО) ЗБОГ ЈЕДНОГ СНИМКА СВИ ПРИЧАЈУ О СКИЈАТОСУ Туристи јурили кофере по плажи док је авион летео тик изнад њихових глава
Плажа на Скијатосу из године у годину привлачи све већи број туриста који на њу хрле како би изблиза видели како изгледа када авио слеће и узлеће.
Сада кружи снимак на ком се види како људи, због снаге турбина у моторима, јуре кофере, а неки од њих су чак завршили у мору.
На снимку се види како људи покушавају да се држе за нешто како би спречили ветар да их одува, док јак млаз из авиона носи све пред собом. У једном карактеристичном кадру, види се туриста како трчи у воду да би спасао свој кофер који је завршио у мору.
На Скијатосу, авиони пролазе само неколико метара изнад плажа у Агиос Стефаносу, непосредно пре слетања на аеродром „Александрос Пападијамантис”.
Због нестварног погледа многи хрле на ове плаже како би фотографисали и снимили најбољи кадар, иако ово може да буде врло опасно за туристе.
Ово невиђено искуство сваке године привлачи гомиле људи, али истовремено покреће питања о безбедности оних који се одлуче да буду на тако малој удаљености од мотора авиона.