(ДРАМАТИЧАН ВИДЕО) КОМПАНИЈА СЕ ИЗВИНИЛА ПУТНИЦИМА ЗБОГ „НЕПРИЈАТНОСТИ“! Део крила авионa Делта Ерлајнза се одвојио током лета!

21.08.2025. 23:30 23:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ДАЛАС: Део крила авиона компаније Делта Ерлајнз делимично се откопчао током лета, пре него што је авион слетео у Тексасу, преносе данас амерички медији.

Путници у Боингу 737, који је летео из Орланда на Флориди за Остин, приметили су да се део крила у једном тренутку одвојио, преноси Њусвик.

Авион је безбедно слетео у Остин, а након тога је послат на поправку пошто је утврђено да се део левог закрилца одвојио.

Из компаније су упутили извињење путницима због непријатности, истичући да је безбедност особља и клијената на првом месту.

На видео снимку који је направио један од путника види се како део крила виси у ваздуху током лета.

 

 

У авиону се налазило 62 путника и шест чланова посаде, а приликом инцидента нико није повређен.

Федерална администрација за авијацију испитује инцидент.

Ово је најновији у серији инцидената са авионима компаније Делта Ерлајнз ове године, наводи Њусвик.

У фебруару је 21 особа повређена, од којих неке тешко, када се авион Бомбардир огранка ове компаније у покушају да слети преврнуо на Међународном аеродрому у Торонту, док се у априлу летелица Делте запалила на аеродрому у Орланду.

 

