(ДРАМАТИЧАН ВИДЕО) КОМПАНИЈА СЕ ИЗВИНИЛА ПУТНИЦИМА ЗБОГ „НЕПРИЈАТНОСТИ“! Део крила авионa Делта Ерлајнза се одвојио током лета!
ДАЛАС: Део крила авиона компаније Делта Ерлајнз делимично се откопчао током лета, пре него што је авион слетео у Тексасу, преносе данас амерички медији.
Путници у Боингу 737, који је летео из Орланда на Флориди за Остин, приметили су да се део крила у једном тренутку одвојио, преноси Њусвик.
Авион је безбедно слетео у Остин, а након тога је послат на поправку пошто је утврђено да се део левог закрилца одвојио.
Из компаније су упутили извињење путницима због непријатности, истичући да је безбедност особља и клијената на првом месту.
На видео снимку који је направио један од путника види се како део крила виси у ваздуху током лета.
Let's check in on Delta Airlines and see how it's going.
Exactly as expected... 🤨#flying #delta #Boeing #FailedState #decay pic.twitter.com/fERSa2w0Kl
— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) August 21, 2025
У авиону се налазило 62 путника и шест чланова посаде, а приликом инцидента нико није повређен.
Федерална администрација за авијацију испитује инцидент.
Ово је најновији у серији инцидената са авионима компаније Делта Ерлајнз ове године, наводи Њусвик.
У фебруару је 21 особа повређена, од којих неке тешко, када се авион Бомбардир огранка ове компаније у покушају да слети преврнуо на Међународном аеродрому у Торонту, док се у априлу летелица Делте запалила на аеродрому у Орланду.