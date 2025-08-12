(ВИДЕО) ПУТНИЦА УДАРИЛА СТЈУАРДЕСУ Избио хаос на аеродрому у Лагосу, реаговало обезбеђење, авион враћен
Бизарни инцидент је забележен на аеродрому у нигеријском граду Лагос, непосредно пре полетања авиона компаније Ибом Аир.
Надлежни тврде да је све почело када је кабинско особље затражило од путнице да искључи телефон, док је летелица прилазила писти, а како би се испоштовале безбедносне процедуре.
Стјуардеса остала на вратима
Наводи се да електронски уређаји могу да ометају комуникацију и навигацију током кључних фаза лета, попут полетања и слетања. Наводно, путница је одбила да искључи телефон, тврдећи да је довољно да активира “флајт мод”.
Kако су тензије расле, пилот је одлучио да врати авион на терминал међународног аеродрома. Тада је ситуација потпуно ескалирала. Наводно, путница је у налету беса ударила стјуардесу.
На снимку који кружи друштвеним мрежама види се да стјуардеса мирно стоји на вратима и покушава да се заштити руком, док изговара: “Она ме ударила. Буквално ме ударила“. У позадини се чује особље које преко радија позива помоћ.
Морали физички да је обуздају
Путница је убрзо изведена из авиона, али се ситуација није смирила. На писти је дочекало обезбеђење које је морало да је физички обузда.
На снимку се види како маше торбицом према запосленима, а у једном тренутку покушава да поправи перику која јој је спала током гужве.
На крају је смештена у аеродромски аутобус, где је наводно наставила да пружа отпор особљу, преноси Дејли Мејл.
"Овај инцидент је озбиљан подсетник"
Након инцидента се огласио Мајкл Аћимугу, директор за односе с јавношћу и заштиту потрошача при Нигеријској агенцији за цивилно ваздухопловство (НЦАА). Он је потврдио да је сукоб настао због одбијања путнице да послуша инструкције посаде.
“Овај инцидент је озбиљан подсетник свим путницима да поштују упутства кабинског особља, нарочито када су у питању безбедносне процедуре као што је искључивање мобилних телефона током полетања и слетања“, поручио је.
За сада није познато да ли ће против путнице бити подигнута оптужница, али локални медији наводе да је истрага у току.