НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ НЕСРЕЋЕ У КОСОВСКОЈ УЛИЦИ Покушао да од плинске боце направи експлозивну направу
У Косовској улици у центру Београда прексиноћ је експлодирала највероватније импровизована експлозивна направа, а до инцидента је дошло, наводно, случајно.
Први резултати истраге указују да је паклену направу случајно или намерно активирао човек који је и страдао након детонације.
Утврђено је да није експлодирала класична бомба, а ни бојлер.
Претпоставља се да је човек нестручно преправљао плинску боцу у неку врсту експлозивне направе и да је у једном тренутку дошло до људске или техничке грешке, сто је изазвало снажну детонацију.
Човек је преминуо на лицу места, стан је потпуно уништен, срушен је преградни зид са суседним станом, оштећени су фасада и прозори на згради, паркирани аутомобили.
Након експлозије у ваздуху се осећао мирис плина.
У овом тренутку није познат разлог зашто је мушкарац правио импровизовану експлозивну направу.
Тело настрадалог је као NN пренето је на Институт судске медицине на обдукцију где це бити утврђен идентитет и узрок смрти. Даља вештачења и истрага су у току.