moderate rain
7°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМСС УПОЗОРАВА ВОЗАЧЕ Снег паралисао планинске путеве Србије

03.10.2025. 08:16 08:21
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)

БЕОГРАД: Вожњу ће данас у вишим пределима јужне, југозападне и централне Србије на подручју Пештера, Голије, Златибора, Златара и Копаоника отежавати снежне падавине које су праћене ветром и поледицом, док ће видљивост због кише, мокрих коловоза и ниске облачности на превојима, али и на путевима у нижим пределима бити слабија, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).

Из AMSS-a апелују на возаче да се уздрже се и одложе путовање у

ова планинска подручја јер због обилних снежних падавина у првим данима јесени вожња може бити тежа и неизвесна.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања ни на путничким терминалима наших граничних прелаза.

Теретна возила се, на излазу, на граничним прелазима Хоргош и Шид задржавају 60 минута, а на Батровцима 240 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

АМСС
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај