АМСС УПОЗОРАВА ВОЗАЧЕ Снег паралисао планинске путеве Србије
БЕОГРАД: Вожњу ће данас у вишим пределима јужне, југозападне и централне Србије на подручју Пештера, Голије, Златибора, Златара и Копаоника отежавати снежне падавине које су праћене ветром и поледицом, док ће видљивост због кише, мокрих коловоза и ниске облачности на превојима, али и на путевима у нижим пределима бити слабија, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).
Из AMSS-a апелују на возаче да се уздрже се и одложе путовање у
ова планинска подручја јер због обилних снежних падавина у првим данима јесени вожња може бити тежа и неизвесна.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања ни на путничким терминалима наших граничних прелаза.
Теретна возила се, на излазу, на граничним прелазима Хоргош и Шид задржавају 60 минута, а на Батровцима 240 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.