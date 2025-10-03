moderate rain
(ВИДЕО, ФОТО) ЕКСПЛОЗИЈЕ ОДЈЕКУЈУ УРАЛОМ! Украјинци ударили на Русију, ово је најудаљенији напад! 1.700 КИЛОМЕТАРА ОД ГРАНИЦЕ Хемијско постројење у пламену

03.10.2025. 08:22 08:36
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
урал
Фото: принтскрин X / @bayraktar_1love

Док је руски председник Владимир Путин 2. октобра држао говор на Валдај клубу у Сочију, појавили су се извештаји о експлозијама у хемијском постројењу на Уралу.

Док је руски председник Владимир Путин 2. октобра држао говор на Валдај клубу у Сочију, појавили су се извештаји о експлозијама у хемијском постројењу на Уралу.

Постројење се налази око 1.700 километара од украјинске границе. Локални извори помињу експлозије и могућу активност дронова, док руски медији сугеришу да би узрок могао бити "квар на расхладном уређају у производњи".

Значај фабрике Азот

Фабрика је 2024. године постигла рекордну производњу од преко 2,3 милиона тона и спада међу највеће руске произвођаче азотних ђубрива. Такође, обезбеђује материјале који се користе у производњи експлозива.

 

Потенцијално најудаљенији напад на руску инфраструктуру

Ако се потврди да је реч о нападу дроновима, овај инцидент би представљао један од најудаљенијих забележених удара на руску индустријску инфраструктуру.

Украјински одговор на руске нападе

Раније је саопштено да је генерал-мајор Андреј Хнатов, начелник Генералштаба Украјине, изјавио да Кијев поседује средства и оружје да узврати ако Москва настави да гађа украјинску инфраструктуру.
 


 


 


 

 

Урал експлозије
Вести Свет
