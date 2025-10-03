(ВИДЕО, ФОТО) ЕКСПЛОЗИЈЕ ОДЈЕКУЈУ УРАЛОМ! Украјинци ударили на Русију, ово је најудаљенији напад! 1.700 КИЛОМЕТАРА ОД ГРАНИЦЕ Хемијско постројење у пламену
Док је руски председник Владимир Путин 2. октобра држао говор на Валдај клубу у Сочију, појавили су се извештаји о експлозијама у хемијском постројењу на Уралу.
Постројење се налази око 1.700 километара од украјинске границе. Локални извори помињу експлозије и могућу активност дронова, док руски медији сугеришу да би узрок могао бити "квар на расхладном уређају у производњи".
Значај фабрике Азот
Фабрика је 2024. године постигла рекордну производњу од преко 2,3 милиона тона и спада међу највеће руске произвођаче азотних ђубрива. Такође, обезбеђује материјале који се користе у производњи експлозива.
On Thursday, Ukrainian forces conducted one of their farthest drone attacks yet, targeting the Uralchem Azot chemical plant in Berezinki, Perm Oblast of Russia (+1,600km from the border with Ukraine).
According to a local heard in the recording, three long-range OWA-UAVs managed… pic.twitter.com/IZoGxu8eNT
— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 2, 2025
Потенцијално најудаљенији напад на руску инфраструктуру
Ако се потврди да је реч о нападу дроновима, овај инцидент би представљао један од најудаљенијих забележених удара на руску индустријску инфраструктуру.
Украјински одговор на руске нападе
Раније је саопштено да је генерал-мајор Андреј Хнатов, начелник Генералштаба Украјине, изјавио да Кијев поседује средства и оружје да узврати ако Москва настави да гађа украјинску инфраструктуру.