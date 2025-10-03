ЗИМА КУЦА НА ВРАТА Србију данас погађа талас хладноће КИША, СНЕГ И ОЛУЈНИ ВЕТАР
03.10.2025. 08:08 08:22
Данас у Србији облачно и хладно са кишом, у брдско-планинским пределима југозападне, јужне и источне Србије са снегом уз повећање висине снежног покривача, док ће се само на северозападу Војводине задржати суво време.
Обилније падавине се очекују у првом делу дана у југозападним, јужним, централним и источним крајевима, док ће после подне доћи до слабљења интензитета падавина.
Ветар умерен и јак, северни и северозападни.
Јутарња температура од 2 до 7 °Ц, а највиша дневна од 5 на југу до 13 °Ц на северу.