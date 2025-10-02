light rain
(ВИДЕО) БОГОВИ ПОСЛАЛИ СНЕГ Снимак Олимпа у белом руху на почетку јесени обишао свет

02.10.2025. 13:03
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
sneg
Фото: Pixabay

Посетиоци и радници на планини Олимп у Грчкој од раних јутарњих сати сведоче несвакидашњем призору – правом зимском пејзажу на почетку октобра, јер је „планина Богова” прекривена снегом.

Први јесењи снег прекрио је врхове и планинска подручја, а призори су нестварни. До пре неколико дана туристи су у Грчкој уживали у мору, купању и врелим данима, а сада већ могу да се грудвају и осете чари праве зиме.

Снимак планине Олимп прекривене снегом пре календарског почетка зиме објављен је на Икс налогу Forecast Weather Greece и изазвао је право одушевљење код љубитеља снежних чаролија.

Да подсетимо, Грчка је овог лета имала неколико топлотних таласа са температурама преко 40 степени, због чега су у Атини у најтоплијем делу дана биле затворене популарне туристичке атракције, а одређеним радницима забрањено да обављају делатности.

Просто делује невероватно да неколико дана након завршетка летње сезоне имамо снежне призоре, као да је зима већ стигла.

 

Грчка снег олимп
Пише:
Дневник
Вести Свет
