(ВИДЕО) БОГОВИ ПОСЛАЛИ СНЕГ Снимак Олимпа у белом руху на почетку јесени обишао свет
Посетиоци и радници на планини Олимп у Грчкој од раних јутарњих сати сведоче несвакидашњем призору – правом зимском пејзажу на почетку октобра, јер је „планина Богова” прекривена снегом.
Први јесењи снег прекрио је врхове и планинска подручја, а призори су нестварни. До пре неколико дана туристи су у Грчкој уживали у мору, купању и врелим данима, а сада већ могу да се грудвају и осете чари праве зиме.
Снимак планине Олимп прекривене снегом пре календарског почетка зиме објављен је на Икс налогу Forecast Weather Greece и изазвао је право одушевљење код љубитеља снежних чаролија.
Да подсетимо, Грчка је овог лета имала неколико топлотних таласа са температурама преко 40 степени, због чега су у Атини у најтоплијем делу дана биле затворене популарне туристичке атракције, а одређеним радницима забрањено да обављају делатности.
Просто делује невероватно да неколико дана након завршетка летње сезоне имамо снежне призоре, као да је зима већ стигла.
Στα λευκά ❄️ έχει ντυθεί από τα ξημερώματα το βουνό των θεών.
Μια μαγική εικόνα σε συνεργασία με το καταφύγιο @olympus_refuge_2648m
Βίντεο : @themis_pounar #Olympos #mountain #olympousmountain #forecastweather pic.twitter.com/KtgUj4ql6N
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 2, 2025