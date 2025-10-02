ВУЧИЋ ПОТВРДИО: Руси нуде да купују америчку нафту за НИС, не знам да ли ће САД прихватити
КОПЕНХАГЕН: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Копенхагену да су тачне информације да је руска страна предложила да НИС купује део америчке нафте како би могао да настави да ради због најављених америчких санкција, али да није сигуран да ће то САД да прихвати.
На питање новинара да ли су тачне информације које су објавили медији да је руска страна наводно предложила да део НИС-а буде заправо дат америчкој страни односно да део акција буде продат Американцима и да НИС купује део америчке нафте као компромисно решење са Сједињеним Америчким Државама које би ишло преко Јадранског нафтовода, Вучић је рекао:
"Јесу (тачне) али је питање хоће ли Американци то да прихвате. Неко мора да нам каже хоће ли Американци то да прихвате, ја нисам сигуран у то, али се надамо да хоће", рекао је Вучић.
Како је рекао, не мисли да Американци траже свој финансијски интерес.
"Мислим да је већа игра у питању. Али, волео бих да грешим. Волео бих да су Руси пронашли чаробну формулу да тај проблем реше. А да ли верујем у то и да ли сам сигуран? Нажалост, плашим се да мој нос добро препознаје тешке ситуације. Не бих ја никада ни говорио народу о тешкој ситуацији, нашли бисмо ми неко решење. Плашим се да ће ствари бити много теже од тога", рекао је Вучић.
Он је претходно рекао да је на самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену сва концентрација европских лидера била усмерена на Украјину.
"А ми морамо да гледамо сад, имаћемо много проблема од краја 8, 9. октобра, и морамо да гледамо како да решимо своје проблеме", рекао је Вучић.