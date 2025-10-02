light rain
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) РУСКИ МИГОВИ ПАРАЈУ НЕБО Иран појачава авијацију, ускоро стижу и Су-35 авиони

02.10.2025. 15:07 15:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Русија је почела да шаље неке од својих МиГ-29С авиона Ирану као део привременог уговора о закупу, како би надокнадила кашњење испоруке Су-35 авиона, преносе друштвене мреже.

Недавно је члан иранског парламентарног одбора за спољне послове открио да је Иран примио МиГ-29 ловце из Русије као „краткорочно решење“, али му је брзо наложено да ћути од стране Комисије за интегритет због „цурења информација“.

Поред тога, недавно је објављен видео који показује МиГ-29С како патролира небом изнад Техерана, а недостатак видљивог димног трага указује да је реч о модерној варијанти (тј. недавно купљеној од Русије).

Модерни руски МиГ-29 авиони су прилично способни. Нису на нивоу већине израелског ратног ваздухопловства, али представљају значајан напредак у односу на иранске F-14 Tomcat, F-4 Phantom и старије генерације МиГ-ова, и могли би играти важну улогу у одбрани иранског ваздушног простора и ракетних база.

Иран миг 29
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај