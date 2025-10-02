(ВИДЕО) РУСКИ МИГОВИ ПАРАЈУ НЕБО Иран појачава авијацију, ускоро стижу и Су-35 авиони
Русија је почела да шаље неке од својих МиГ-29С авиона Ирану као део привременог уговора о закупу, како би надокнадила кашњење испоруке Су-35 авиона, преносе друштвене мреже.
Недавно је члан иранског парламентарног одбора за спољне послове открио да је Иран примио МиГ-29 ловце из Русије као „краткорочно решење“, али му је брзо наложено да ћути од стране Комисије за интегритет због „цурења информација“.
Поред тога, недавно је објављен видео који показује МиГ-29С како патролира небом изнад Техерана, а недостатак видљивог димног трага указује да је реч о модерној варијанти (тј. недавно купљеној од Русије).
Модерни руски МиГ-29 авиони су прилично способни. Нису на нивоу већине израелског ратног ваздухопловства, али представљају значајан напредак у односу на иранске F-14 Tomcat, F-4 Phantom и старије генерације МиГ-ова, и могли би играти важну улогу у одбрани иранског ваздушног простора и ракетних база.