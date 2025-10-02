light rain
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН УЗАЈАМНИХ ОПТУЖБИ, ПЛЕНКОВИЋ СА ОРБАНОМ: Хрватска жели да решава отворена питања

02.10.2025. 14:49 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
TANJUG/HINA/ EDVARD ŠUŠAK
Фото: TANJUG/HINA/ EDVARD ŠUŠAK

ЗАГРЕБ: Премијери Хрватске и Мађарске, Андреј Пленковић и Виктор Орбан, састали су се данас у Копенхагену након низа узајамних оптужби последњих дана везано за транспорт сирове нафте хрватским ЈАНАФ-ом.

"На маргинама састанка у Копенхагену разговарао сам с мађарским премијером Виктором Орбаном. Истакао сам спремност Хрватске да путем ЈАНАФ-овог нафтовода снабдева нафтом рафинерију у Мађарској. Одбацио сам још једном тезе да Хрватска настоји профитирати од рата у Украјини подизањем транспортних цена. Напротив, користећи улогу регионалног енергетског чворишта, Хрватска жели својим суседима да омогући алтернативни добавни правац уместо куповине енергената од Русије" објавио је Пленковић на платформи Икс.

Додао је да у духу добросуседских односа Хрватска жели да решава отворена питања, а "радујемо се и скором отварању последње деонице аутопута у оквиру коридора Vц".

Андреј Пленковић виктор орбан
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај