НАКОН УЗАЈАМНИХ ОПТУЖБИ, ПЛЕНКОВИЋ СА ОРБАНОМ: Хрватска жели да решава отворена питања
ЗАГРЕБ: Премијери Хрватске и Мађарске, Андреј Пленковић и Виктор Орбан, састали су се данас у Копенхагену након низа узајамних оптужби последњих дана везано за транспорт сирове нафте хрватским ЈАНАФ-ом.
"На маргинама састанка у Копенхагену разговарао сам с мађарским премијером Виктором Орбаном. Истакао сам спремност Хрватске да путем ЈАНАФ-овог нафтовода снабдева нафтом рафинерију у Мађарској. Одбацио сам још једном тезе да Хрватска настоји профитирати од рата у Украјини подизањем транспортних цена. Напротив, користећи улогу регионалног енергетског чворишта, Хрватска жели својим суседима да омогући алтернативни добавни правац уместо куповине енергената од Русије" објавио је Пленковић на платформи Икс.
Додао је да у духу добросуседских односа Хрватска жели да решава отворена питања, а "радујемо се и скором отварању последње деонице аутопута у оквиру коридора Vц".