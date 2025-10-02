ПЕТКОВИЋ ОДГОВОРИО ОСМАНИ НА УВРЕДЕ: Сиктер Вјоса! Срби неће још дуго трпети насиље у АП КиМ
БЕОГРАД: Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић поручио је данас председници привремених приштинских институција Вјоси Османи да неће још дуго бити протеривања, упуцавања и политичких хапшења Срба у АП Косову и Метохији.
"Сиктер Вјоса! Протеривање и упуцавање Срба, политичка хапшења, скрнављење српских гробова, милитаризација севера, лажни градоначелници, институционално насиље, прогон СЛ, забрана српских симбола - лице је Вјосе и Куртија! Сада им смета и натпис КМ на ћирилици! Не још дуго!", навео је Петковић на платформи X и поделио данашњу изјаву Вјосе Османи по доласку на Самит Европске политичке заједнице у Копехагену.
Сиктер Вјоса! Протеривање и упуцавање Срба, политичка хапшења, скрнављење српских гробова, милитаризација севера, лажни градоначелници, институционално насиље, прогон СЛ, забрана српских симбола - лице је Вјосе и Куртија! Сада им смета и натпис КМ на ћирилици! Не још дуго! https://t.co/CK6pIaQJJS
— Петар Петковић (@PetkovicPetar) October 2, 2025
Османи је изјавила да за јачање заједничке безбедности Европе није довољно само јединство, већ и јасно деловање против свих агресора.
"Јединство међу чланицама и земљама које то нису, али теже да допринесу заједничкој безбедности у Европи, јесте важно, али само по себи није довољно. Постоји потреба за конзистентности у ставу и деловању према агресорима. Имамо сталне претње на нашем континенту, од Русије, али и од руског ’проксија’ у нашем региону, Србије", рекла је Османи новинарима.
Она је навела да Русија очигледно подржава Србију и да обе земље, како каже, вековима користе исти концепт.