НАКОН ПЕШАЧЕЊА ОД 2.000 КМ, САДА ВОЗИ 3.000 Марк Кеатинг не одустаје од деце оболеле од рака – данас креће бициклом до Крфа
Марк Кеатинг, Ирац који већ годинама живи у Београду, одлучио је да заједно са фондацијом Породица, чији су оснивачи Никола Роквић и Бојана Баровић покрене још једну хуманитарну мисију.
Данас је кренуо на пут дуг 3.000 километара бициклом – од Београда до Крфа и назад – са циљем да прикупи средства за помоћ деци која болују од канцера.
Пре десет година Марк је, заједно са својим псом Пајом, пешачио 2.000 километара, инспирисан породичним сећањима на ратна искуства са Солунског фронта у Првом светском рату.
„Десет година касније одлучио сам да се присетим тог пута и да започнем нову мисију – вожњу бициклом путевима албанске голготе. Ове године желим да прикупим 25.000 евра за куповину специјалне медицинске опреме која је од пресудног значаја за лечење деце на одељењу Института за мајку и дете у Београду“, каже Марк.
Марк Кеатинг у Србију је први пут стигао 1993. године, као вођа конвоја за Међународни комитет Црвеног крста током рата у Босни. Тада је упознао своју супругу Весну Петровић, са којом је касније годинама живео у Ирској. Заједно су непрестано помагали људима у Србији – од организовања транспорта 40 тона хуманитарне помоћи током поплава 2014. године, до бројних акција за децу оболелу од рака.
„У свету у којем нас свакодневно окружују лоше вести, овакви тренуци нам дају прилику да учинимо нешто добро и да покажемо солидарност. Позивам вас да ми се придружите и помогнете како бисмо заједно обезбедили деци модерну опрему која им је потребна у борби против болести“, поручује Марк.
Подржимо Маркову мисију и покажимо малим борцима да нису сами.
Број жиро рачуна фондације Породица 170003006643400078.
Будите нечији херој данас.