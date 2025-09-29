БИЦИКЛОМ ОД БЕОГРАДА ДО КРФА, КРОЗ ШЕСТ БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА Ирац креће у мисију од 3.000 км за децу оболелу од рака и позива људе да га прате
Марк Кеатинг, Ирац који годинама живи у Београду, одлучио је да заједно са фондацијом Породица, чији је оснивач Никола Роквић, покрене још једну хуманитарну мисију.
Марк од 1. октобра креће на пут дуг 3.000 километара бициклом – од Београда до Крфа и назад, са циљем да прикупи средства за куповину нове, специјализоване опреме која ће помоћи деци оболелој од рака.
Он је пре десет година, заједно са својим псом Пајом, препешачио 2.000 километара, инспирисан породичним сећањима на ратна искуства са Солунског фронта у Првом светском рату.
Том приликом прикупљено је више од 40.000 евра, који су искоришћени за куповину виталне опреме и реновирање дечјег одељења Института за онкологију и радиологију Србије.
У емисији „Жена за сва времена” на телевизији К1, Марк Кеатинг и његова супруга Весна детаљно су представили циљ хуманитарне мисије којом желе да прикупе средства за куповину специјализоване опреме намењене деци оболелој од рака.
„Пре десет година сам пешачио на Крф, исто за децу са Института за онкологију и радиологију. Они су толико јаки, то је велики животни изазов. Пешачење је ништа наспрам онога шта та деца проживљавају. Вожња бициклом тек није ништа”, додао је Марк.
Наводи да је раније волео да пешачи сам, али сада не и указује да је важно знати да је ова мисија и авантура позитивна.
„Мисија траје око месец дана”, каже Кеатинг и додаје да му је план да прикупи 25.000 евра.
„Имали смо састанак са директорима Института. Још нисмо одлучили које ћемо апарате да им купимо. Прво да скупимо паре, па ћемо лако. Све ће бити за децу на онколошком одељењу, која су прави наши мали хероји. Они су јако посебни”, рекла је Весна Кеатинг.
Навела је да је Марк и пре десет година учинио исто дело и објаснила да су његов деда и њен прадеда били у Првом светском рату.
„Тада је била стогодишњица и он је дошао на идеју да иде пешке до Крфа и казао: 'Ајде да урадимо нешто за децу'. С обзиром на то да је сада 110. годишњица од рата, а он не може да иде пешке као некада, ићи ће бициклом, да би забележио, и то за наше претке, и да помогнемо деци. Овог пута ћемо ићи преко Фондације 'Породица' Николе Роквића”, рекла је Весна Кеатинг.
Марк ће проћи кроз шест балканских земаља – Србију, Босну, Црну Гору, Албанију, Грчку, Северну Македонију и вратити се за Србију.
Наводи да би волео да, док иде тим путем, људи прате његов пут.
„Пре десет година када је ишао пешке, људи су му давали паприке, парадајз, звали га на кафу и ракију. Сада би било добро да неко жели да му се придружи на пет или десет километара, да му прави друштво у бициклизму и, наравно, ко год може да уплати пара за ту децу”, истакла је Весна Кеатинг.
Маркова мисија може се пратити преко Инстаграма @irac_srbija.
Жиро рачун Фондације Породица је: 170-0030066434000-78.