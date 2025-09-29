ЈЕСЕН НИКАД ЛЕДЕНИЈА – ЧАК 10 °C ИСПОД ПРОСЕКА ЗА ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ Први мразеви погађају и срце Балкана, погледајте ко је најугроженији
Драматични преокрет приближава се Европи, први значајан хладни талас ове јесени.
Према временским прогнозама, блокирање високог притиска над северним деловима континента претвориће уобичајени топли западни ветар у хладну источну пукотину, доносећи температуре које ће шокирати становнике централне Европе и Балкана.
Ово није само пролазни хладни талас. Температуре ће пасти испод нуле, а снег се очекује на планинским врховима. Ветрови су се окренули на исток и североисток, повлачећи хладан ваздух из Русије према срцу континента.
Хладни талас стиже на Балкан
Хладна инвазија почиње средином недеље, али достиже врхунац у четвртак и петак. На око 1.250 метара надморске висине температуре ће пасти испод нуле, што је чак 10 степени Целзијуса испод просека за почетак октобра. У неким областима ће бити више од 15 степени хладније него иначе.
– Ово ће бити најхладнији период ове метеоролошке јесени за већи део Европе – упозорава Severe Weather Europe, напомињући да ће многе земље доживети први мраз у сезони.
Централна Европа ће највише патити: Немачка, Чешка, Словачка, Аустрија, Мађарска и Словенија ће се у четвртак и петак суочити са температурама око нуле или неколико степени испод.
Хладноћа ће се затим проширити на Балкан и Медитеран, где ће западни део, укључујући Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору, током викенда забележити јутарње температуре од -2 до -5°C.
Минус и у Србији
Јужна Србија, Северна Македонија и западна Бугарска могу очекивати и -6 °C.
Хладна ваздушна маса ће се сукобити са топлијим медитеранским ваздухом, доносећи кишу и олује, посебно у Грчкој. На већим надморским висинама очекује се снег, до 50 центиметара свежег покривача од четвртка до недеље у јужној Босни и Херцеговини, Cрној Гори, североисточној Албанији, Северној Македонији и западној Бугарској.
Након овог леденог таласа, који траје до суботе, долази олакшање. Крајем недеље, зонски проток из северног Атлантика ће вратити топлоту, са оштрим загревањем у недељу и следеће недеље.