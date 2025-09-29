broken clouds
17°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕСЕН НИКАД ЛЕДЕНИЈА – ЧАК 10 °C ИСПОД ПРОСЕКА ЗА ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ Први мразеви погађају и срце Балкана, погледајте ко је најугроженији

29.09.2025. 16:21 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Јутарњи
Коментари (0)
vreme
Фото: Pixabay

Драматични преокрет приближава се Европи, први значајан хладни талас ове јесени.

Према временским прогнозама, блокирање високог притиска над северним деловима континента претвориће уобичајени топли западни ветар у хладну источну пукотину, доносећи температуре које ће шокирати становнике централне Европе и Балкана.

Ово није само пролазни хладни талас. Температуре ће пасти испод нуле, а снег се очекује на планинским врховима. Ветрови су се окренули на исток и североисток, повлачећи хладан ваздух из Русије према срцу континента.

kiša
Фото: Pixabay

Хладни талас стиже на Балкан

Хладна инвазија почиње средином недеље, али достиже врхунац у четвртак и петак. На око 1.250 метара надморске висине температуре ће пасти испод нуле, што је чак 10 степени Целзијуса испод просека за почетак октобра. У неким областима ће бити више од 15 степени хладније него иначе.

– Ово ће бити најхладнији период ове метеоролошке јесени за већи део Европе – упозорава Severe Weather Europe, напомињући да ће многе земље доживети први мраз у сезони.

sneg
Фото: Pixabay

Централна Европа ће највише патити: Немачка, Чешка, Словачка, Аустрија, Мађарска и Словенија ће се у четвртак и петак суочити са температурама око нуле или неколико степени испод.

Хладноћа ће се затим проширити на Балкан и Медитеран, где ће западни део, укључујући Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору, током викенда забележити јутарње температуре од -2 до -5°C.

Минус и у Србији

Јужна Србија, Северна Македонија и западна Бугарска могу очекивати и -6 °C.

Хладна ваздушна маса ће се сукобити са топлијим медитеранским ваздухом, доносећи кишу и олује, посебно у Грчкој. На већим надморским висинама очекује се снег, до 50 центиметара свежег покривача од четвртка до недеље у јужној Босни и Херцеговини, Cрној Гори, североисточној Албанији, Северној Македонији и западној Бугарској.

Након овог леденог таласа, који траје до суботе, долази олакшање. Крајем недеље, зонски проток из северног Атлантика ће вратити топлоту, са оштрим загревањем у недељу и следеће недеље.

јесен временска прогноза хладни талас
Извор:
Јутарњи
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај