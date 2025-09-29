scattered clouds
ВОЗИЛИ ПИЈАНИ, ИСКЉУЧЕНИ ИЗ САОБРАЋАЈА Сео на бицикл са више од два промила алкохола у себи, па набасао на полицију

29.09.2025. 15:23 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
MUP Srbije/Saobračajna policija/Kontrola brzine kazne saobracaj
Фото: MUP Srbije/Saobračajna policija/Kontrola brzine kazne saobracaj

Током протеклог викенда, од 26. до 28. септембра, на подручју Јужнобачког округа догодиле су се 23 саобраћајне незгоде, у којима је једна особа тешко, а 11 лакше повређено. 

Само у Новом Саду било је 16 удеса, са осам лакше повређених.

Полицијска управа у Новом Саду за викенд је открила и санкционисала 715 саобраћајних прекршаја, а из саобраћаја је искључено 88 возача и седам возила.

Задржано је 16 возача, од којих девет због вожње у алкохолисаном стању, три због понављања или настављања прекршаја, а четири због насилничке вожње.

– У Новом Саду је неколико возача управљало аутомобилима у стању потпуне алкохолисаности, са више од два промила алкохола у крви, док је у Селенчи чак и бициклиста затечен у истом стању – наводи полиција.

Прекршајна пријава биће поднета и против возача у Бачком Петровцу који је возио недозвољеном брзином и претицао колону преко пуне линије.

Сви задржани возачи уз прекршајне пријаве биће приведени надлежном прекршајном судији.

вожња под дејством алкохола саобраћајне незгоде саобраћајна полиција
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
