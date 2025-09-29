ВОЗИЛИ ПИЈАНИ, ИСКЉУЧЕНИ ИЗ САОБРАЋАЈА Сео на бицикл са више од два промила алкохола у себи, па набасао на полицију
Током протеклог викенда, од 26. до 28. септембра, на подручју Јужнобачког округа догодиле су се 23 саобраћајне незгоде, у којима је једна особа тешко, а 11 лакше повређено.
Само у Новом Саду било је 16 удеса, са осам лакше повређених.
Полицијска управа у Новом Саду за викенд је открила и санкционисала 715 саобраћајних прекршаја, а из саобраћаја је искључено 88 возача и седам возила.
Задржано је 16 возача, од којих девет због вожње у алкохолисаном стању, три због понављања или настављања прекршаја, а четири због насилничке вожње.
– У Новом Саду је неколико возача управљало аутомобилима у стању потпуне алкохолисаности, са више од два промила алкохола у крви, док је у Селенчи чак и бициклиста затечен у истом стању – наводи полиција.
Прекршајна пријава биће поднета и против возача у Бачком Петровцу који је возио недозвољеном брзином и претицао колону преко пуне линије.
Сви задржани возачи уз прекршајне пријаве биће приведени надлежном прекршајном судији.