Оштетили буџет за 246 милиона динара!
(ФОТО) ОДУЗЕТЕ ТОНЕ НЕЛЕГАЛНЕ РОБЕ! Месо са истеклим роком, хиљада литара алкохола и огромне количине дувана КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ 104 ОСОБЕ
У координисаној акцији сузбијања сиве економије, припадници Министарства унутрашњих послова – Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала и 23 подручне полицијске управе, у сарадњи са Сектором пореске полиције и надлежним јавним тужилаштвима, ухапсили су једну особу и поднели кривичне пријаве против још 104 особе.
Они се сумњиче да су извршили кривична дела недозвољеног промета акцизних производа и недозвољеног складиштења робе, чиме је буџет Републике Србије оштећен за око 246,7 милиона динара.
Током синхронизованих претреса на више од 100 локација широм Србије, полиција је пронашла и одузела - 11,6 тона резаног дувана, око 10,9 тона дувана у листу, 10.200 боксова цигарета, као и око 2, 2 тоне дувана за наргиле, око 15. 920 литара нафтних деривата, 2,3 тоне кафе, око 12.300 литара алкохола без одговарајуће пропратне документације и доказа о пореклу, као и 9 машина за пуњење и 12 машина за резање дувана.
Код ухапшеног је такође пронађена већа количина меса и месних производа са истеклим роком трајања, који су били стављени у промет, као и више стотина парфема и комада гардеробе познатих светских брендова.
По налогу надлежног тужилаштва, њему је одређено задржавање до 48 часова.