Може да крене у сваком тренутку!
"СПРЕМИТЕ ПАКЕТЕ ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ“ Стигао приручник за рат! ФЛАШИРАНА ВОДА, КОНЗЕРВЕ, СВЕТИЉКЕ, ШИБИЦЕ... Ево шта је препоручено житељима европских земаља да „уштекају“
БРИСЕЛ/ЗАГРЕБ: У јеку напетости између Запада и Русије, пакети за преживљавање током 72 сата у екстремним хитним случајевима поново су тема у медијима земаља Европске уније.
Иницијативу којом позива грађане својих 27 држава чланица да припреме пакете за преживљавање током 72 сата у случају екстремних хитних ситуација, укључујући могуће сукобе, ове године је представила комесарка ЕУ за управљање кризама Хађа Лабиб, као део ширег плана за јачање отпорности Европе на сложене и међусобно повезане претње.
Према препорукама, грађани би требало да обезбеде залихе попут флаширане воде, конзервиране хране, светиљки, шибица, енергетских плочица, личних докумената у водоотпорној торбици, готовине, лекова, швајцарског ножића, карата за играње и радија на батерије.
Знање шта учинити у случају опасности спречава панику, истакла је Лабиб, подсетивши на испражњене полице тоалет папира током првих дана пандемије.
Иницијатива се заснива на Извештају бившег финског председника Саулија Нинистеа, који је нагласио потребу за стратешком приправношћу.
ЕУ такође планира стварање стратешке резерве кључних залиха, укључујући противпожарне авионе, медицинску опрему и алате за сузбијање хемијских, биолошких, радиолошких и нуклеарних опасности.
Неки европски законодавци предлажу слање приручника за приправност сваком домаћинству, инспирисани примерима Немачке и нордијских земаља, које су дистрибуирале информативне летке и развиле апликације за савете у кризним ситуацијама.
Препоручујемо 72 сата самодовољности, поручила је Лабиб, нагласивши важност личне спремности за суочавање с непредвидивим изазовима, пише Мирор, преноси хрватски Вечерњи лист.
Како је у у априлу ове године јавио Јуроњуз, крајња десница оптужила је Европску комисију за сејање страха након што је представљен пакет за отпорност који има за циљ да обезбеди самоопстанак у случају кризе.
Лабиб је најавила нову Стратегију ЕУ за приправност с десетинама акцијских тачака, укључујући оснивање центра за координацију криза и упутства свим становницима да спакују комплете за хитне случајеве с довољно хране и потрепштина како би пребродили прва три дана ванредне ситуације.
Открила је садржај своје торбе и рекла свакој земљи ЕУ да састави списак предмета специфичних за претње с којима се суочава њихов део света. Мора садржавати фотокопије идентификацијских докумената, готовину, радио с батеријама, пуњач и батерију за телефон, светиљку, шибице и упаљач у случају нестанка струје, прибор за прву помоћ, воду, храну и друштвене игре за прекратко време.
Наравно да се сви надамо да нам то никада неће требати, али чак и у ситуацијама с поплавама, олујама, пожарима, чиме год да имате, није лоша идеја имати неку врсту приправности, рекао је тада дански посланик Европског парламента Штајне Бош за Јуроњуз.
Кинга Гал из десне групе Патриоти за Европу, осудила је то као „ратну хистерију“. "То ствара панику, ствара страх и не помаже ништа јер нема рата у Европској унији и надам се да га уопште нећемо имати“, рекла је тада за Јуроњуз.
Међутим, иницијатива Комисије није изолована и неколико европских земаља већ је предузело сличне иницијативе.Није изненађујуће да се чини да су земље најближе Русији најбоље припремљене.