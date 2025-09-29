ХАОС У ШПАНИЈИ Олуја са јаким кишама паралисала Валенсију, школе затворене, летови отказани!
МАДРИД: Олуја са јаким падавинама која је захватила исток Шпаније узроковала је отказивање летова и обуставу школске наставе, што је највише изражено у области Валенсије где је на снази наранџасто упозорење због екстремног временског ризика, са падавинама које достижу и до 180 литара по квадратном метру за дванаест сати, преноси Ефе.
Према речима портпарола Државне метеоролошке агенције (Аемет) Рубена дел Кампа очекује се да ће ситуација у току дана бити "веома неповољна" у источном делу Иберијског полуострва, а очекује се да ће падавине дуж медитеранске обале Шпаније вероватно премашити 300 литара по квадратном метру.
Очекује се да ће олуја, почев од сутра, погодити Балеарска острва, на којима ће упозорење на екстремне временске прилике бити подигнуто на наранџасти ниво.
Каталонска влада је обуставила данас наставу у свим школама у регионима Баикс Ебре и Монтсија, на југу Тарагоне, а Цивилна заштита је послала упозорења на мобилне телефоне у тим областима позивајући грађане на изузетан опрез.
Неке општине у покрајини Валенсија које су данас затвориле школе због црвеног упозорења на кишу, одлучиле су да продуже обуставу наставе и сутра.
Због јаких падавина данас су отказана четири лета на аеродрому у Валенсији, а било је кашњења и железничког саобраћаја.