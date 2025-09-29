"ПРЕКО 8 ХИЉАДА ДИНАРА ЗА САМО ЈЕДАН ДАН" Мама из Ниша у шоку због цене екскурзије ПОКРЕНУЛА ЛАВИНУ КОМЕНТАРА

Док се маме и тате пресабирају колико су потрошили на нове уџбенике, торбе, прибор, одећу за своје школарце, долазе им нови изазови - екскурзије и излети. Једна мама из Ниша пожалила се на друштвеној мрежи на цену једнодневног излета на који би требало да иде разред њене ћерке. Како је навела, не би желела ћерку да издваја од школских другара, али цена од преко 8.000 динара за једнодневни излет је много, чак и на рате.

- Једнодневни излет, трећи разред, 8000+ динара... Много је, баш много, макар и на рате. Ту је и онај момент "Немој дете да ми се издваја, иду јој другарице..." Паметна нисам, ево, још већамо - навела је Нишлијка у објави.



Да није усамљена у свом проблему, потврдио је низ коментара где су родитељи делили слично искуство.

- Понуда за трећи разред, Бачки Моноштор за 5.500, без оброка. А Ниш дводневна у 8. разреду једва измољена да не иду у Београд - 20.000 динара - навела је једна мама из Суботице.

Скупи и вртићки излети

- За старију јаслену групу од 4 године 6.500 динара је излет на дан, увек једно те исто место, наравно ни родитељи неће да плате толико, заиста деру, о старијој деци да не говорим од 1. до 4. разреда, 5 ноћи је 398 евра - огорчено је истакла коментаторка.

Уследили су примери са два ноћења за 24.500 динара на локацији која није прецизирана, али и два ноћења у Кладову за 30.000 динара.

Подсетимо, једна Новосађанка доживела је прави шок у школи у Белгији, где је уписала сина након што су решили да тамо наставе живот.

- Питала сам за екскурзије, јер сам стрепела колико би тек тамо могле да коштају кад су и у Србији све скупље и скупље. У белгијској школи су били у шоку. Рекли су да нема екскурзија и да је забрањено узимати на тај начин новац од родитеља. Објаснили су ми да има излета на које се најчешће иде бициклима и да постоје ствари које су обавезне за ђаке, попут пливања. Али екскурзије, не, велико не - испричала је ова мајка.

Такође, недавно је на Инстаграм страници сербиаливе_београд објављена понуда за други разред основне школе.

"Копаоник, 6 дана, рекреативна настава 47.750 динара. Људи, ово је нечија месечна плата у Србији", написала је она.

Екскурзије од ове школске године скупље до 10 одсто

Цене ђачких екскурзија формиране су већ летос и за основне и за средње школе, када је најављено да ће бити скупље за пет до 10 одсто, изјавио је раније председник Одбора за дечји и омладински туризам Националне асоцијације туристичких агенција (YUTA) Зоран Сердар и додао да су јавне набавке за екскурзије обављене још пролетос.

Он је појаснио да према правилнику о организовању екскурзија цена мора да обухвати сваки сегмент путовања.

Blic.rs