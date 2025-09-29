Узети и брисеви запослених
Да ли је пилетина направила хаос? ДРАМА У КОМШИЛУКУ: 15 средњошколалаца се ОТРОВАЛО СЕНДВИЧИМА из киоска у Штипу
ШТИП: На Одељењу за инфективне болести Клиничке болнице у Штипу хоспитализовано је петоро ученика средње школе са симптомима тровања храном, које су осетили након што су појели сендвиче из киоска брзе хране у близини школе у том граду, а још десет ученика је смештено у дневну болницу, саопштили су данас здравствени званичници.
Званичници Клиничке болнице у Штипу су навели да су сви пацијенти из исте школе, преноси портал Plusinfo.mk.
Пет особа је тренутно хоспитализовано на Одељењу за инфективне болести, а још десет је у дневној болници. Пацијенти су у стабилном стању, саопштили су из Одељења за инфективне болести болнице у Штипу.
Епидемиолог у Институту за јавно здравље Штип, Светлана Живкова је казала да су узети узорци хране из киоска са сендвичима, за лабораторијска испитивања, као и да су узети брисеви запослених и са радних површина, чије ће резултете на тестирање Институт објавити најкасније до сутра.
Она је истакла да је објекат затворен од стране Државног здравствено-санитарног инспектората и Агенције за храну и ветеринарство.
Мајка детета које је након тровања завршило на Одељењу за инфективне болести у Клиничкој болници Штип рекла је да је њено дете развило симптоме након што је појело сендвич са пилећим одреском и кромпиром.