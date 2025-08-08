Сви имали исте симптоме
Супружници ПОЈЕЛИ СЕНДВИЧ на улици, па ПРЕМИНУЛИ Хорор у Италији! Осам особа добило РЕТКО ТРОВАЊЕ храном, ХИТНО хоспитализовани
Мушкарац (52) и жена (38) умрли су од тровања храном у јужној Италији, док је још осам људи превезено у болнице, а неки од њих се боре за живот, пише Слободна Далмација.
Према италијанској новинској агенцији АНСА, сви пацијенти су јели на киоску са храном у приморском граду Ђаманте у региону Калабрије. Наручили су сендвич са кобасицама и стабљикама броколија. Према извештајима, породица преминулог позвала је хитну помоћ чим су приметили да се разболео, али је човек умро пре доласка у болницу.
Од девет пацијената примљених од среде увече, неколико их је на одељењима интензивне неге.
Међу њима су две седамнаестогодишњакиње и две жене у четрдесетим годинама.
Према извештајима, показали су класичне симптоме ботулизма, као што су поремећаји вида и повраћање. Два пацијента су примила ињекције имуног серума против ботулинум токсина, а додатне дозе послате су хеликоптером из Рима у јужну Италију.
Ботулизам је ретко, али опасно по живот тровање које се најчешће јавља због неправилног очувања хране.
Надлежна здравствена служба узела је узорке хране из спорног киоска хране. Објекат је привремено затворен из безбедносних разлога.
АНСА: Троје осумњичених за убиство из нехата
Три особе су осумњичене за убиство из нехата, наношење телесних повреда из нехата и продају штетних прехрамбених производа.
Тужиоци су рекли да су осумњичени улични продавац, који је наводно продао контаминирани производ, као и правни заступници две компаније које су наводно испоручивале намирнице које се користе за припрему продатих производа.
Преминули су мушкарац пореклом из Напуља и жена из покрајине Козенца.
Огласило се тужилаштво
Тужилаштво је утврдило да су жртве и заражене особе конзумирале потенцијално контаминирану храну купљену од уличног продавца у области Дјаманте. На захтев заменика тужиоца Марије Порчели, конфискован је комби који се користи за уличну продају.
У саопштењу тужилаштва се даље наводи да "први налази показују да је возило било изложено сунцу током дана, што је можда погодовало развоју ботулинум токсина у кварљивим производима, посебно ако нису правилно ускладиштени.
Истражитељи такође наглашавају да су "оптужбе још увек у почетној фази и да ће бити предмет додатних техничких и научних верификација, уз подршку надлежних санитарних служби и Војне здравствене инспекције (НАС). Правосуђе ће доносити све даље одлуке након завршетка микробиолошких анализа. "
Исто тако, наводи се у саопштењу, "у неким случајевима, клиничко стање се погоршало због неблаговремене дијагнозе, јер симптоми нису одмах препознати као типични за тровање ботулином, што је одложило почетак специфичног лечења."
Републичко тужилаштво ће наставити да пажљиво прати развој ситуације, свесно њеног значаја за јавно здравље и безбедност хране.
Коначно, Тужилаштво апелује: "Сви потрошачи који су купили храну од уличних продаваца у области Дјаманте у данима пре појаве симптома су позвани да одмах контактирају здравствене установе", преноси Блиц.