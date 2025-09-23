Робијао у Бањалуци!
КО ЈЕ УБИЈЕНИ ХДЗ ПОЛИТИЧАР? Нови детаљи КРВАВОГ ЗЛОЧИНА у Славонији (ФОТО)
Мало село Шушњевци, смештено у општини Буковље код Славонског Брода, у уторак послеподне потресао је крвави злочин, а према незваничним информацијама које је објавио 035портал, жртва убиства је Зоран Гргић.
Гргић се 1963. године родио у Славонском Броду, где је завршио основну и средњу школу те студирао у том граду (уз Загреб), преносе Независне новине.
Он је био саборски посланик из редова Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) током раних 2000-их.
У јавности је остао упамћен као посланик који се залагао за развој Славоније и јачање локалне инфраструктуре.Осим што је био политички активан, учествовао је и у друштвеном животу Славонског Брода и Бродско-посавске жупаније, овако Гргића описују хрватски медији.
Био је и члан Већа за грађански надзор безбедносно-обавештајних служби Хрватског Сабора.
Именован је на ту функцију у три мандата, у периоду од 2003. до 2016. године на предлог Хрватског друштва политичких затвореника.
Ko je bio Zoran Grgić (VIDEO)https://t.co/LV0vOjEiSa
— Nezavisne novine (@NezavisneBL) September 23, 2025
Тврдио је да га је због његових политичких ставова малтретирала тадашња Служба државне безедности те је једно време провео у затворима у Бањалуци и Пожеги.
Заговарао је десне политичке ставове, неколико пута гостовао код десничарског водитеља Велимира Бујанца, а 2015. је поднео и пријаву против тадашњег премијера Зорана Милановића, министра унутрашњих послова Ранка Остојића и министра бранитеља Предрага Матића због односа према бранитељским протестима, а све их је оптужио за велеиздају, пише Телеграф.