Робијао у Бањалуци!

КО ЈЕ УБИЈЕНИ ХДЗ ПОЛИТИЧАР? Нови детаљи КРВАВОГ ЗЛОЧИНА у Славонији (ФОТО)

23.09.2025. 22:51
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
убиство
Фото: youtube printscreen/Plava Vinkovačka

Мало село Шушњевци, смештено у општини Буковље код Славонског Брода, у уторак послеподне потресао је крвави злочин, а према незваничним информацијама које је објавио 035портал, жртва убиства је Зоран Гргић.

Гргић се 1963. године родио у Славонском Броду, где је завршио основну и средњу школу те студирао у том граду (уз Загреб), преносе Независне новине.
 

Он је био саборски посланик из редова Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) током раних 2000-их.

У јавности је остао упамћен као посланик који се залагао за развој Славоније и јачање локалне инфраструктуре.Осим што је био политички активан, учествовао је и у друштвеном животу Славонског Брода и Бродско-посавске жупаније, овако Гргића описују хрватски медији.

Био је и члан Већа за грађански надзор безбедносно-обавештајних служби Хрватског Сабора.

Именован је на ту функцију у три мандата, у периоду од 2003. до 2016. године на предлог Хрватског друштва политичких затвореника.

 

Тврдио је да га је због његових политичких ставова малтретирала тадашња Служба државне безедности те је једно време провео у затворима у Бањалуци и Пожеги.

Заговарао је десне политичке ставове, неколико пута гостовао код десничарског водитеља Велимира Бујанца, а 2015. је поднео и пријаву против тадашњег премијера Зорана Милановића, министра унутрашњих послова Ранка Остојића и министра бранитеља Предрага Матића због односа према бранитељским протестима, а све их је оптужио за велеиздају, пише Телеграф.
 

23.09.2025. 21:26 22:00
