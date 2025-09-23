light rain
Појавио се први снимак!

(ВИДЕО) УБИЈЕН ХРВАТСКИ ПОЛИТИЧАР Ово су детаљи злочина УБИЦА У БЕКСТВУ

23.09.2025. 21:26 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Фото: Youtube Printscreen

Хрватска полиција саопштила је да је данас око 18 часова на подручју општине Гарчин дошло до пуцњаве у којој је једна особа убијена.

Локални медији незванично сазнају да је убијен Зоран Гргић, бивши политичар ХДЗ-а.

Портал 035 незванично сазнаје да је убијен Зоран Гргић, саборски посланик из редова ХДЗ-а с почетка 2000-их. Био је и члан Савета за грађански надзор безбедносно-обавештајних служби Хрватског сабора, а обављао је и низ локалних политичких функција.

Убица је у бекству

Према информацијама портала СБонлине, осумњичени је младић стар око 30 година. Наводно је у Гргића испалио више хитаца. Догађају је, како се наводи, претходило целодневно дружење код његовог оца.

Портал Плус преноси да је осумњичени већ познат полицији. Мештани кажу да су се он и Гргић током дана дружили на излетишту Љескове воде, а затим га је сачекао и убио на путу.

Након злочина је побегао, а за њим трага интервентна полиција. Саобраћај према Љесковим водама и Врховини је блокиран.

убиство Хрватска политичар
Извор:
Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Регион
