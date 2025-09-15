clear sky
(УЗНЕМИРУЈУЋ ВИДЕО) ''Умиреш полако, али сигурно!'' УБИЦА СНИМАО ЗЛОЧИН Монструм из Обреновца објавио снимак убијеног Игора

15.09.2025. 17:30 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Срђан П. из места Велико Поље у Обреновцу, убио је свог комшију Игора Ј. ком је претходно запалио кућу, а онда снимак убијеног Игора објавио на друштвене мреже.

Људи, овако следећи пут, неко узме ли име моје породице, загази ли на моју породицу. Је л' тако Ићо, реци? Тако је, умиреш, полако, али сигурно, љуби те брат. Ово је ауто са којим сам га спуцао, није се надао, а тамо му гори кућа и остало, тако да ће да ужива - објавио је убица С.П. из Обреновца на друштвеним мрежама, преноси Информер.

 

 


 

 

 

убица Обреновац убиство
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Вести Хроника
УХВАЋЕН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА! Ефикасна акција полиције, опколили га и ухапсили

УХВАЋЕН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА! Ефикасна акција полиције, опколили га и ухапсили

15.09.2025. 15:58 16:01
