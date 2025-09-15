clear sky
УХВАЋЕН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА! Ефикасна акција полиције, опколили га и ухапсили

15.09.2025. 15:58 16:01
Пише:
Дневник
Извор:
24седам.рс, Информер
Фото: Dnevnik.rs

Полиција из Обреновца, ухапсила је осумњиченог за убиство С. П. који је данас, нешто пре 13 часова, како се сумња, усмртио комшију Игора Ј. који је био на бициклу, а ком је претходно запалио кућу.

С. П. је након што је наводно колима ударио И. Ј. и убио га на месту, побегао, а полиција га је лоцирала у селу Јошева код Уба, где га је и ухапсила.

Осумњичени је, према сазнањима био опкољен 30-ак километра од Обреновца.

Према првим информацијама, С.П. је данас наводно претукао Игоровог оца и запалио кућу у Великом пољу. Док је бежао ударио је И.Ј. који је возио бицикл.

С.П. је и пре неколико дана И.Ј. запалио кућу. Данас је позлило и жени која је била у домаћинству у време избијања пожара!

 

 

