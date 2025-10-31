(ВИДЕО) СТРАВИЧНО НЕВРЕМЕ У ЊУЈОРКУ Разорна олуја однела два живота ГРАД ПАРАЛИСАН, ПРЕКИНУТИ ЛЕТОВИ
Две особе су страдале у стравичном невремену које је захватило Њујорк у четвртак.
Обилне падавине обрушиле су се на град, а олуја је пореметила и авио саобраћај.
Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday.
According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday.
Метеоролошке службе упозориле на поплаве у појединим деловима града, а фотографије и снимци који стижу из Велике јабуке су апокалиптични.
У невремену је причињена велика материјална штета, а званичници аеродрома ЈФК, Ла Гвардија и Њуарк рекли да је дошло до поремећаја у реду летења.
"Ова олуја оборила је рекорде количине падавина за 30. октобар", рекао је градоначелник Ерик Адамс на мрежи X, додајући да је већина предвиђене кише за неколико сати пала за само 10 минута.
Метеоролошке службе саопштиле су да је у Централ парку забележено рекордних 4,7 центиметара кише, док је на аеродрому Ла Гвардија пало 5,31 центиметар, а на међународном аеродрому Њуарк Либерти у Њу Џерсију 5,05 центиметара.
Национална метеоролошка служба такође је издала упозорења на обалне поплаве за делове Бронкса, Бруклина и Квинса.
Severe flooding hits Bushwick, New York City, causing major disruptions and property damage. Emergency crews are on the ground assisting residents.
