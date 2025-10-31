overcast clouds
(ВИДЕО) СТРАВИЧНО НЕВРЕМЕ У ЊУЈОРКУ Разорна олуја однела два живота ГРАД ПАРАЛИСАН, ПРЕКИНУТИ ЛЕТОВИ

31.10.2025. 08:44
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
oluja
Фото: Printscreen X, NY_Scoop/Canva

Две особе су страдале у стравичном невремену које је захватило Њујорк у четвртак.

Обилне падавине обрушиле су се на град, а олуја је пореметила и авио саобраћај. 

Метеоролошке службе упозориле на поплаве у појединим деловима града, а фотографије и снимци који стижу из Велике јабуке су апокалиптични.

У невремену је причињена велика материјална штета, а званичници аеродрома ЈФК, Ла Гвардија и Њуарк рекли да је дошло до поремећаја у реду летења.

"Ова олуја оборила је рекорде количине падавина за 30. октобар", рекао је градоначелник Ерик Адамс на мрежи X, додајући да је већина предвиђене кише за неколико сати пала за само 10 минута.

Метеоролошке службе саопштиле су да је у Централ парку забележено рекордних 4,7 центиметара кише, док је на аеродрому Ла Гвардија пало 5,31 центиметар, а на међународном аеродрому Њуарк Либерти у Њу Џерсију 5,05 центиметара.

Национална метеоролошка служба такође је издала упозорења на обалне поплаве за делове Бронкса, Бруклина и Квинса. 

(Telegraf.rs)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
