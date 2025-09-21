НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЖАБЉУ Осумњичени приморавао партнерку убијеног да брише трагове крви?
Полиција је, како Дневник незванично сазнаје, ухапсила М. Х. (38) из Ђурђева који се сумњичи да је усмртио Р. М. (57) из Жабља.
Злочин се, према нашим сазнањима, догодио, у ноћи између суботе и недеље у Улици војводе Мишића 13 у Жабљу, у кући у којој је жртва живела.
Сумња се да је осумњичени нанео ударце рукама и ногама и дрвеном мотком несрећном човеку од којих је он и преминуо. Незванично сазнајемо, да је осумњичени, наводно, уз претњу терао емотивну партнерку убијеног да уклони трагове крви у кући.
Полицију је, према нашим сазнањима, на лице места дошла по позиву лекарске екипе, а истрагом ће бити утврђено шта је претходило злочину. М. Х. Је одређено задржавање до 48 сати због сумње да је починио убиство и принуду, незванично сазнаје Дневник.