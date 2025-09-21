clear sky
НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЖАБЉУ Осумњичени приморавао партнерку убијеног да брише трагове крви?

21.09.2025. 19:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Полиција је, како Дневник незванично сазнаје, ухапсила М. Х. (38) из Ђурђева који се сумњичи да је усмртио Р. М. (57) из Жабља.

Злочин се, према нашим сазнањима, догодио, у ноћи између суботе и недеље у Улици војводе Мишића 13 у Жабљу, у кући у којој је жртва живела. 

Сумња се да је осумњичени нанео ударце рукама и ногама и дрвеном мотком несрећном човеку од којих је он и преминуо. Незванично сазнајемо, да је осумњичени, наводно, уз претњу терао емотивну партнерку убијеног да уклони трагове крви у кући. 

Полицију је, према нашим сазнањима, на лице места дошла по позиву лекарске екипе, а истрагом ће бити утврђено шта је претходило злочину. М. Х. Је одређено задржавање до 48 сати због сумње да је починио убиство и принуду, незванично сазнаје Дневник.

убиство жабаљ жртва
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
