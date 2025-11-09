УСКОРО НА СВИМ ПУТЕВИМА СРБИЈЕ НОВИ МАРКИРАНИ И МОБИЛНИ РАДАРИ! Kазне ће стизати на вашу адресу, ЕВО КОЛИКО БРЗО можете очекивати обавештење о прекршају
Нови мобилни и стационарни радари ускоро би требало да почну да раде на путевима у Србији, како је најављено из Агенције за безбедност саобраћаја. Многи грађани се питају колико ће након учињеног прекршаја стизати казне.
Стручњак за безбедност у саобраћају Милан Божовић казао је за Еуронеwс Србија да је потребно време да се обраде информације о учињеном прекршају.
"Када оперативци обраде податке о учињеном прекршају треба да се пошаље допис власнику возила јер радари не препознају лице возача. Након тога власник треба да се изјасни ко је управљао возилом", рекао је.
Како је навео, тек након тога може да се шаље казна ономе ко је направио прекршај.
"Може да се деси да се прекршај направи током зимских месеци, а да казна стигне током летњих, а све најкасније мора да се заврши у року од две године да не би застарело", рекао је Божовић.
Навео је да у Европи возачи који направе прекршај врло брзо буду обавештени да им је написана казна.
Који прекршаји ће се бележити?
Нови мобилни и стационарни радари чије се увођење ускоро очекује бележиће прекорачење брзине, коришћење телефона током вожње, као и невезивање сигурносног појаса. Агенција за безбедност саобраћаја, заједно са Министарством унутрашњих послова увелико ради на постављању нових стационарних и мобилних радара.
"Возачи у Европи који начине прекршај па тог дана изађу са територије Европске уније на граници неће бити упозорени да имају казну. Међутим, када се буду враћали у Европску унију, односно после неколико дана, на граници ће бити обавештени да су направили саобраћајни прекршај", објаснио је Божовић.
Министарству унутрашњих послова смо поставили питање колико ће након учињеног прекршаја стизати казне. Добили смо одговор да тренутно нису у могућности да изађу у сусрет нашем захтеву.
Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја Вељко Ћурчић раније је објаснио да на лицу места неће морати да буде присутно лице, односно полицајац. Осим тога, ови мобилни радари моћи ће да се померају и грађани неће у сваком тренутку знати где се они налазе.
Казне за прекршаје који буду регистровани стизаће, како је најављено, на кућне адресе, пише euronews