scattered clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРГОВИНСКО ЗАТИШЈЕ ПРЕД НОВУ БУРУ Kина и САД паузирају санкције

09.11.2025. 10:29 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Freeimages.com

ПЕKИНГ: Кина је суспендовала забрану извоза у САД тзв. робе двоструке намене у коју спадају, између осталог галијум, германијум, антимон и супертврди материјали, саопштило је данас кинеско министарство трговине.

Ова мера ступа на снагу данас и трајаће до 27. новембра 2026. године, наводи се у саопштењу кинеског министарства, али без додатних детаља, преноси Ројтерс.

Kинеске власти су у петак саопштиле да суспендују контролу извоза уведену 9. октобра, укључујући ограничења на извоз одређених ретких метала и материјале за литијумске батерије.

Председник Kине Си Ђинпинг и председник САД Доналд Трамп су се раније сложили да смање царине и паузирају друге трговинске мере на годину дана.

Кина кина извоз САД
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај