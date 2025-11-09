ТРГОВИНСКО ЗАТИШЈЕ ПРЕД НОВУ БУРУ Kина и САД паузирају санкције
09.11.2025. 10:29 10:33
ПЕKИНГ: Кина је суспендовала забрану извоза у САД тзв. робе двоструке намене у коју спадају, између осталог галијум, германијум, антимон и супертврди материјали, саопштило је данас кинеско министарство трговине.
Ова мера ступа на снагу данас и трајаће до 27. новембра 2026. године, наводи се у саопштењу кинеског министарства, али без додатних детаља, преноси Ројтерс.
Kинеске власти су у петак саопштиле да суспендују контролу извоза уведену 9. октобра, укључујући ограничења на извоз одређених ретких метала и материјале за литијумске батерије.
Председник Kине Си Ђинпинг и председник САД Доналд Трамп су се раније сложили да смање царине и паузирају друге трговинске мере на годину дана.