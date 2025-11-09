scattered clouds
(ВИДЕО) ЛИДЕР СНС МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОТВОРЕНО: Блокадери злоупотребљавају Дијану Хрку! Заборавља се да има још 15 породица које су исто доживеле трагедију, шта је с њиховим болом?

милош
Фото: Скриншот Пинк тв

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић истакао је да политичари и блокадери злоупотребљавају Дијану Хрку и упитао шта је са болом осталих 15 породица које су доживеле трагедију.

-Како можете да подржите неког у штрајку глађу. Могу да разумем да подржавате Хркине идеје и ставове, а не у томе да угрози свој живот. И то са вувузелама. Не могу да Мрдића подржим у штрајку глађу већ у борби за правду. Нико не наговарамо да се упушта у штрајкове глађу. Мора да постоји вера и поштовање институција. Не оспоравамо њихове погледе и захтеве. Злоупотребљава се жена која је преживела огромну трагедију. Још их је 15 који ћуте и тихују. Све породице морамо да поштујемо. А не да их злоупотребљавамо. Видите да Хрку злоупотребљавају политичари и блокадери - рекао је Вучевић.

 

