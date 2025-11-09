(ВИДЕО) СКОРО МИЛИОН ЉУДИ ЕВАКУИСАНО! Потпуна ПАНИКА, супертајфун разара, језиви снимци откривају хаос
Супертајфун приближава се Филипинима, где је евакуисано скоро милион људи, док се очекују ветрови јачине до 230 км/х и обилне падавине широм земље.
Супертајфун Фунг-вонг приближава се Филипинима, где је евакуисано скоро милион људи, мање од недељу дана након разорног тајфуна Калмаеги.
Тајфун Фунг-вонг, чији пречник покрива готово целу земљу, креће се према архипелагу са истока, с ветром јачине до 185 км/х и ударима који достижу 230 км/х. Национална метеоролошка служба очекује да ће током ноћи стићи до копна.
Евакуисано скоро милион људи
До раног поподнева укупно је евакуисано 916.863 људи, изјавио је на конференцији за новинаре високи званичник Цивилне заштите Рафаелито Алејандро.
Школе и јавне установе остаће затворене у понедељак у већем делу земље, укључујући и главни град Манилу, а готово 300 летова већ је отказано, саопштиле су власти. Таласи су почели да ударају око 7 часова по локалном времену.
Први на удару Бикол и Лузон
Према државној метеоролошкој служби Пагаса, тајфун Фунг-вонг, локално познат као Уван, данас ће донети снажне ветрове и обилне падавине у више области. Источни регион Бикол први се нашао на удару олује јутрос, док се очекује да ће Лузон, највеће филипинско острво, бити погођен до вечери.
WATCH: Gusty winds and strong waves along Imelda Boulevard in Virac, Catanduanes on Sunday (Nov. 9, 2025) morning, as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) approaches the province.
Catanduanes is now under Signal No. 5 | Video courtesy of Edson Casarino pic.twitter.com/3i80df1Cob
— Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025
Због доласка тајфуна, многе школе су отказале наставу за понедељак или су прешле на онлајн модел, док је авиокомпанија Пхилиппине Аирлинес отказала низ домаћих летова. Званичници очекују да ће Фунг-вонг брзо ослабити након доласка на копно, али да ће задржати снагу тајфуна док буде прелазио преко Лузона.
Становници ниских и обалних подручја, посебно на острву Катандуанес где су јутрос забележени екстремни услови, позвани су да се евакуишу на виши терен.
Припреме на обали
У региону Аурора, на истоку Лузона, новинари ББЦ-ја разговарали су са 21-годишњим Хагунојем, запосленим у једном од десетак хотела уз обалу у Сабангу. Он је испричао да је локална полиција последњих дана обилазила подручје како би се осигурало да се сви гости евакуишу пре доласка олује.
Huge weight behind some of these waves smashing into the waterfront in Baler, these will continue to get bigger and heavier as the day progresses and #typhoon #UwanPH Fung-wong gets closer - @icyclone getting a front row view down there pic.twitter.com/IHNJLHDPdj
— James Reynolds (@EarthUncutTV) November 9, 2025
Јутрос су сви хотели били празни, а особље је обезбедило улазна врата и везало прозоре ужетом да би спречило ломљење стакла. Хагуној је рекао да ће остати да чува имовину колико год буде могао, пре него што се мотоциклом склони на безбедно.
Спасилачке акције обустављене
Овај супертајфун погађа архипелаг само неколико дана након Калмаегија, који је према најновијим подацима власти изазвао више од 224 смртна случаја и био најсмртоноснији тајфун године, наводи база података ЕМ-ДАТ.
Сваке године око двадесет олуја или тајфуна погоди или се приближи Филипинима, а најсиромашнији региони обично су најтеже погођени. Научници упозоравају да климатске промене узроковане људским деловањем чине екстремне временске појаве чешћим, смртоноснијим и разорнијим.
Земља на путу олуја
Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025
Филипинска влада прогласила је ванредно стање због елементарне непогоде, што омогућава бржи приступ хитним средствима и испоруку основних потрепштина угроженима.
Разарања која је изазвао тајфун Калмаеги појачала су страх међу становништвом. "Одлучили смо да се евакуишемо јер је претходни тајфун донео поплаве у наше подручје, а сада желим само да заштитим своју породицу", рекао је Норлито Дуган за АФП, један од оних који су уточиште потражили у цркви у граду Сорсогону.
Друга становница, Максин Дуган, додала је: "Овде сам јер су таласи близу моје куће сада огромни, живим поред обале. Ветрови су веома јаки, а таласи огромни."
Филипини, због свог положаја у Тихом океану, спадају међу најугроженије земље света када је реч о тропским циклонима. Сваке године у тој области формира се око 20 циклона, од којих половина директно погађа земљу.
Иако се не сматра да климатске промене повећавају број урагана, тајфуна и циклона, топлији океани и атмосфера могу појачати њихову снагу, што доводи до јачих ветрова, обилнијих падавина и већег ризика од обалних поплава.