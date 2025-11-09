ГРЕЈНА СЕЗОНА ОПАСНА: МУП апелује на опрез у домаћинствима, повећан број пожара због немарности
БЕОГРАД: Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова упозорио је данас да се са почетком грејне сезоне бележи повећан број пожара на стамбеним и другим грађевинским објектима, а да су најчешћи узроци пожара непажња и немар грађана.
Неисправни или нечишћени димњаци, непажња приликом ложења пећи на чврста горива, остављање укључених грејалица без надзора, држање запаљивих предмета у близини пећи или грејалица, као и преоптерећење електричних инсталација и коришћење неисправних уређаја, само су неки од разлога који сваке године доводе до пожара у домаћинствима, саопштено је из МУП-а.
Сектор за ванредне ситуације апелује на све грађане да буду одговорни према себи, својим породицама и комшијама, да редовно проверавају исправност димњака и пећи на чврсто гориво, не остављају грејалице укључене без надзора, не преоптерећују електричне инсталације и да намештај и друге запаљиве материјале удаље од грејних тела.
У саопштењу се наводи да се грађанима препоручује да током грејне сезоне не одлажу пепео у пластичне контејнере ни у близини запаљивог материјала, да не остављају малу децу без надзора у просторијама где се налазе пећи или електричне грејалице и да искључују електричне уређаје када напуштају дом.
МУП подсећа да је у случају пожара потребно одмах позвати ватрограсно-спасилачку јединицу на број 193 и поступати према упутствима ватрогасаца - спасилаца, наводи се у саопштењу.