ЈАПАН ПОД ДРХТАЈИМА Снажан потрес погодио земљу, стиже ЦУНАМИ!

09.11.2025. 10:53 10:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

ТОKИО: Земљотрес јачине 6,8 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, источно од острва Хоншу, на дубини од 10 километара. Издато је упозорење на опасност од цунамија, преноси Kјодо.

Очекује се да би обале префектуре Ивате могао да погоди талас од једног метра. Грађанима је саветовано да се склоне од обале.

Према наводима очевидаца, објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес се није осетио јако, иако је трајао и до читав минут. За сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети.

јапан Јапан катастрофа Јапан цунами
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
