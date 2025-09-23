Хрватска полиција потврдила: УХАПШЕН УБИЦА ХДЗ ПОЛИТИЧАРА Мештани и даље у шоку
Полиција у Хрватској је потврдила да је ухапшен убица Зорана Гргића (62), бившег посланика ХДЗ, који је данас касно поподне убијен код славонског брода.
Полиција је за портал 24сата.хр потврдила како је пронашла убицу. Кратко је саопштено како је убица пронађен и под њиховим је надзором.
Подсећамо, у Шушњевцима код Славонског Брода у уторак послеподне убијен је мушкарац стар око 60 година. Убио га је двоструко млађи мушкарац (30). Незванично, хрватски медији су пренели да су се убоица и убијени дружили цео дан на излетишту Љескове воде и наводно је с њима био и отац мушкараца који је починио убиство.
Чуо сам да је мушкарац који је сада у бегу престигао аутомобил убијеног и препречио му пут. Изашао је из свог возила и пришао аутомобилу који је возио убијени. Извадио је пиштољ и кроз стакло на возачевим вратима у несретног мушкарца испалио неколико хитаца. Затим је сео у аутомобил, окренуо се и побегао је у смеру одакле је дошао, рекао је један од мештана Шушњеваца, преноси Телеграф.