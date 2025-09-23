overcast clouds
МРАЧНЕ ПРОГНОЗЕ...

ЗАСТРАШУЈУЋИ СЦЕНАРИО НАТО ГЕНЕРАЛА Русија и Кина координисано нападају Западну Европу, Балтик и Тајван СВЕ ПОЧИЊЕ НЕСТАНКОМ СТРУЈЕ

23.09.2025. 22:58 23:00
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com/youtube/printscreen/Global News

Бивши заменик врховног команданта савезничких снага за Европу, генерал Сир Ричард Ширеф, у свом чланку за Daily Mail, упозорио је на могућност координисаног напада Русије и Кине на Запад, укључујући балтичке државе и Тајван.

Овај хипотетички сценарио инспирисан је изјавама генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа.

Према Ширефовом сценарију, сукоб почиње 3. новембра 2025. године великим нестанком струје у Виљнусу, главном граду Литваније, изазваним софистицираним сајбер нападом. 

Хаос се брзо шири, уз нереде и пљачке, док слични проблеми погађају Летонију и Естонију. Литвански министар енергетике Даинијус Креивис потврдио је да је напад био усмерен на националну електро-мрежу, која је недавно прешла на систем ЕУ. 

Увођење ратног стања и полицијског часа у Литванији и Естонији додатно повећава тензије, док извештаји указују на умешаност страних агитатора из Белорусије. 

Следећег дана, 4. новембра, руски председник Владимир Путин ставља трупе у Калињинграду и Белорусији у стање високе приправности, оптужујући Литванију за угрожавање рускојезичног становништва. 

Сукоб на Сувалском пролазу, кључној копненој вези између балтичких држава и ЕУ, ескалира када руске снаге покрећу инвазију под изговором заштите својих грађана. 

НАТО активира члан 5, али неизвесност у вези са одговором САД, под вођством председника Доналда Трампа, изазива забринутост међу савезницима. 

Док Русија заокупља Запад у Европи, Кина 6. новембра покреће масовни ракетни напад на Тајван, уништавајући кључну инфраструктуру и војне циљеве. Следе ројеви дронова и поморска блокада, чиме се острво доводи у стање потпуне панике.

Ширеф наглашава да Кина користи слабости Запада, док Трамп одбија војну интервенцију, фокусирајући се на економске санкције и прилику за доминацију у индустрији полупроводника.

До 7. новембра, НАТО се налази на ивици распада. Трампова јавна подршка Путину и одбијање да се брани Тајван слабе поверење у савез. 

Русија учвршћује контролу над Сувалским пролазом, док Кина анектира Тајван. Европа, суочена са унутрашњим поделама и недостатком војне спремности, почиње да разматра нове савезе с Далеким истоком.

Овај сценарио, иако хипотетичан, указује на стварне рањивости западних демократија. 

Деценије недовољног улагања у одбрану, заједно са политичком поларизацијом, чине Запад рањивим на координисане претње ауторитарних режима. 

Ширеф позива на хитно јачање одбрамбених капацитета, укључујући планирану одбрамбену траку дуж границе са Русијом, као и на већу сарадњу унутар НАТО-а како би се спречила ескалација у глобални сукоб, пише Ширеф за Daily Mail. 

(Telegraf.rs)

 

Русија кина рат Европа
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
