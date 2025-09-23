МРАЧНЕ ПРОГНОЗЕ...
ЗАСТРАШУЈУЋИ СЦЕНАРИО НАТО ГЕНЕРАЛА Русија и Кина координисано нападају Западну Европу, Балтик и Тајван СВЕ ПОЧИЊЕ НЕСТАНКОМ СТРУЈЕ
Бивши заменик врховног команданта савезничких снага за Европу, генерал Сир Ричард Ширеф, у свом чланку за Daily Mail, упозорио је на могућност координисаног напада Русије и Кине на Запад, укључујући балтичке државе и Тајван.
Овај хипотетички сценарио инспирисан је изјавама генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа.
Према Ширефовом сценарију, сукоб почиње 3. новембра 2025. године великим нестанком струје у Виљнусу, главном граду Литваније, изазваним софистицираним сајбер нападом.
Хаос се брзо шири, уз нереде и пљачке, док слични проблеми погађају Летонију и Естонију. Литвански министар енергетике Даинијус Креивис потврдио је да је напад био усмерен на националну електро-мрежу, која је недавно прешла на систем ЕУ.
Увођење ратног стања и полицијског часа у Литванији и Естонији додатно повећава тензије, док извештаји указују на умешаност страних агитатора из Белорусије.
Следећег дана, 4. новембра, руски председник Владимир Путин ставља трупе у Калињинграду и Белорусији у стање високе приправности, оптужујући Литванију за угрожавање рускојезичног становништва.
Сукоб на Сувалском пролазу, кључној копненој вези између балтичких држава и ЕУ, ескалира када руске снаге покрећу инвазију под изговором заштите својих грађана.
НАТО активира члан 5, али неизвесност у вези са одговором САД, под вођством председника Доналда Трампа, изазива забринутост међу савезницима.
Док Русија заокупља Запад у Европи, Кина 6. новембра покреће масовни ракетни напад на Тајван, уништавајући кључну инфраструктуру и војне циљеве. Следе ројеви дронова и поморска блокада, чиме се острво доводи у стање потпуне панике.
Ширеф наглашава да Кина користи слабости Запада, док Трамп одбија војну интервенцију, фокусирајући се на економске санкције и прилику за доминацију у индустрији полупроводника.
До 7. новембра, НАТО се налази на ивици распада. Трампова јавна подршка Путину и одбијање да се брани Тајван слабе поверење у савез.
Русија учвршћује контролу над Сувалским пролазом, док Кина анектира Тајван. Европа, суочена са унутрашњим поделама и недостатком војне спремности, почиње да разматра нове савезе с Далеким истоком.
Овај сценарио, иако хипотетичан, указује на стварне рањивости западних демократија.
Деценије недовољног улагања у одбрану, заједно са политичком поларизацијом, чине Запад рањивим на координисане претње ауторитарних режима.
Ширеф позива на хитно јачање одбрамбених капацитета, укључујући планирану одбрамбену траку дуж границе са Русијом, као и на већу сарадњу унутар НАТО-а како би се спречила ескалација у глобални сукоб, пише Ширеф за Daily Mail.
(Telegraf.rs)