УПАО НА ЧАС И ПРЕТИО НАСТАВНИЦИ Мушкарац задржан у притвору након што је после више месеци ухапшен због насиља ЗА ЊИМ СЕ ТРАГА ОД АПРИЛА
Полиција у Београду донела је решење о задржавању мушкарца који је претио наставници ОШ "Радоје Домановић".
За осумњиченим В. Ц. (44) се трагало од априла ове године, када је упао на час код наставнице О. М. (48), а на којем је присуствовао његов син и упутио јој претње како би ученика пустила напоље да се види са њим.
"Након што је по налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду донето решење о задржавању окривљеног В. Ц. (рођен 1981. године) због постојања осниване сумње да је у основној школи “Радоје Домановић” извршио кривично дело Угрожавање сигурности из члана 138. Кривичног законика на штету наставнице, а о чему је јавност већ обавештена, окривљени је дана 23.09.2025. године, у законском року, доведен у просторије тужилаштва на саслушање када је изјавио да је тачно да је дошао у школу, али да никоме није упутио претње по живот.
Имајући у виду да се због околности под којима је кривично дело извршено јавила сумња у урачунљивост окривљеног, јавни тужилац је донео наредбу за психијатријско вештачење, на основу које је судски вештак прво обавио психијатријски преглед, а потом дао свој налаз и мишљење да се код окривљеног региструје акутно и пролазно претежно сумануто душевно обољење, због чега су његове способности да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима биле искључене.
Вештак је такође навео да постоји озбиљна опасност да услед душевне болести од које болује окривљени на слободи учини слично или теже дело, као и да је индуковано да му се изрекне мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, из ког разлога је јавни тужилац поднео суду предлог да према окривљеном одреди притвор", објавило је Тужилаштво.
Трећи основни суд у Београду је утврдио да је предлог јавног тужиоца основан и решењем одредио притвор према окривљеном.
(Mondo.rs)