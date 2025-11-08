ЛИСИЦЕ ЗАСТУПНИКУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ КОВИЉА „Празним” пројектима ојадио буџет за 15 милиона динара?
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одељења за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције, Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су Д. Ј. (38) из Ковиља, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.
Д. Ј. је оснивач УГ „Проактивна омладина Ковиља” из Ковиља и УГ „Центар за едукацију пољопривредника Агроном” из Новог Сада. Осумњичени је у периоду од 2020. до 2024. године закључио уговоре о суфинансирању пројеката од јавног и друштвеног интереса са градским управама Града Новог Сада, покрајинским секретаријатима и Министарством културе Републике Србије у укупној вредности од око 15.065.000 динара.
Новчана средства добијена од наведених институција потрошио је искључиво на дизајнирање и штампање лога, брошура, каталога, ауторске хонораре и слично, иако наведени трошкови не представљају јавни нити друштвени интерес, што је супротно сврси наведеног финансирања.
Такође, активности за које је добио новац нису реализоване, при чему је осумњичени сачињавао лажне извештаје о правдању утрошка додељеног новца, у којима је описивао активности које се никада нису реализовале.
На описани начин оштетио је буџет Града Новог Сада, АП Војводине, као и буџет Републике Србије.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужилаштву.