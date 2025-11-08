moderate rain
ТУГА У БОРЧИ: Девојчица (14) се срушила на тренингу, лекари нису успели да јој помогну

08.11.2025. 11:46 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Палилула инфо
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Девојчица (14) којој је нагло позлило током тренинга, синоћ после 22 сата у Борчи, јутрос је преминула.

Како је речено у Хитној помоћи, позив је примљен у 22:49 и на терен је одмах изашла екипа из Борче.

Девојчица је након што јој је позлило, превезена у Тиршову. Нажалост, према првим информацијама, она је јутрос преминула.

За сада није познато због чега је девојчици позлило и шта је узрок смрти.

 

