УХАПШЕНА ЖЕНА (40) ЗБОГ УБИСТВА МУЖА! Ужас код Велике Горице, полиција истражује све детаље
08.11.2025. 09:42 09:46
Код Велике Горице, 40-годишња жена убила је свог мужа, а полиција води истрагу и увиђај на месту злочина.
Рано јутрос у Селници Шћитарјевској код Велике Горице, 40-годишња жена усмртила је 52-годишњег члана породице, саопштила је полиција. Према првим информацијама, мушкарац је највероватније убијен оштрим предметом. Како се незванично сазнаје, жртва је био њен муж.
Осумњичена се налази под надзором полиције, а на месту догађаја у току је увиђај и криминалистичка истрага којом ће бити утврђене околности овог тешког злочина.