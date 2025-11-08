moderate rain
10°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕНА ЖЕНА (40) ЗБОГ УБИСТВА МУЖА! Ужас код Велике Горице, полиција истражује све детаље

08.11.2025. 09:42 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo/Dnevnik
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

Код Велике Горице, 40-годишња жена убила је свог мужа, а полиција води истрагу и увиђај на месту злочина.

Рано јутрос у Селници Шћитарјевској код Велике Горице, 40-годишња жена усмртила је 52-годишњег члана породице, саопштила је полиција. Према првим информацијама, мушкарац је највероватније убијен оштрим предметом. Како се незванично сазнаје, жртва је био њен муж.

Осумњичена се налази под надзором полиције, а на месту догађаја у току је увиђај и криминалистичка истрага којом ће бити утврђене околности овог тешког злочина.

убиство велика горица Хрватска
Извор:
Mondo/Dnevnik
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај