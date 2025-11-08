ИНЦИДЕНТ У СЛОВЕНИЈИ Поток постао плав преко ноћи!
ЉУБЉАНА: Поток Сопота у словеначкој општини Радече добио је светло плаву боју, након што је у њега испуштена вода из локалне фабрике папира, показују снимци на друштвеним мрежама.
"Током технолошких процеса пречишћавања отпадних вода, на постројењу за пречишћавање је дошла прекомерна количина воде. Део обојене воде из производње папира отишао је у поток Сопота. У производњи је било плавог папира, због чега је (поток) постао плав", рекао је директор финансија и рачуноводства у фабрици "Радече папир" Леополд Повше, преноси РТВ Словенија.
Фабрика папира је саопштила да је испуштање воде брзо заустављено и да супстанце које су ушле у речицу нису опасне. Инцидент је пријављен Еколошкој инспекцији, а неколико локалних становника је на друштвеним мрежама написало да ово није изолован случај изливања воде из фабрике.