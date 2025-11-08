moderate rain
10°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНЦИДЕНТ У СЛОВЕНИЈИ Поток постао плав преко ноћи!

08.11.2025. 10:18 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ЉУБЉАНА: Поток Сопота у словеначкој општини Радече добио је светло плаву боју, након што је у њега испуштена вода из локалне фабрике папира, показују снимци на друштвеним мрежама.

"Током технолошких процеса пречишћавања отпадних вода, на постројењу за пречишћавање је дошла прекомерна количина воде. Део обојене воде из производње папира отишао је у поток Сопота. У производњи је било плавог папира, због чега је (поток) постао плав", рекао је директор финансија и рачуноводства у фабрици "Радече папир" Леополд Повше, преноси РТВ Словенија.

Фабрика папира је саопштила да је испуштање воде брзо заустављено и да супстанце које су ушле у речицу нису опасне. Инцидент је пријављен Еколошкој инспекцији, а неколико локалних становника је на друштвеним мрежама написало да ово није изолован случај изливања воде из фабрике.

Словенијa поток фабрика
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај