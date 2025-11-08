УПОЗОРЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ! Пепко повукао дечије посуђе са српског тржишта, проверите шта имате код куће!
Поред Хрватске и ЕУ и са српског тржишта је хитно повучено дечије посуђе са мотивом "Патролне шапе", због миграције тешког метала олова, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (NEPRO).
Спорни производ је шоља од порцелана робне марке ПЕПКО, артикал ПЛУ 620733, 230 мл., са мотивима Патролне шапе.
Како се наводи на сајту Министарства, због прекорачења миграције олова, производ није у складу са захтевима који се односе на керамичке производе намењене за контакт са храном, и има негативан утицај на здравље и безбедност корисника.
О повлачењу производа из промета обавештени су сви ПЕПКО малопродајни објекти.
Путем сајта, као и изложеним обавештењем на продајним местима, купци су обавештени о неисправности арткикла и могућности повраћаја новца.
Последице тровања оловом
Тровање оловом посебно је опасно за децу, јер се њихов организам још развија и много брже апсорбује овај тешки метал него код одраслих. И минималне количине олова могу изазвати озбиљна оштећења мозга и нервног система, што доводи до проблема са учењем, пажњом, говором и понашањем.
Дуготрајна изложеност може успорити раст, оштетити слух и изазвати трајне неуролошке последице. Како тело детета не може лако да избаци олово, оно се временом накупља у костима и органима, повећавајући ризик од хроничних здравствених проблема.
Управо зато је важно да производи намењени деци, попут посуђа или играчака, буду строго контролисани и безбедни за употребу.
(Телеграф Бизнис)