Италијански политичар Лука Ђирели за Српски Угао: Увреде председнику су кривично дело
Италијан Лука Ђирели, члан Покрајинског одбора и шеф сектора за безбедност и имиграције италијанске странке Лега Салвини Премиер у Кремони, био је учесник скупа 5. новембра на дочеку испред Скупштине у Београду наших хероја са Косова и Метохије.
За портал Српски угао износи лични утисак о ономе што је видео на улицама престонице. Каже да га је „шокирала окрутност, вулгарност и агресија“ окупљених демонстраната у близини који по његовим речима, „желе да преузму власт и на тај начин свргну владу председника Александра Вучића“.
„Не могу да разумем непопустљивост и непоштовање према Србима са Косова и Метохије“, наводи Ђирели. „За њих могу да посведочим да живе у екстремним условима, понегде и у гетима јужно од Ибра. Више пута сам из хуманитарних разлога, путовао на Косово и гледао њихову свакодневну патњу. Преживети у тим околностима је херојски, посебно тамо где се скрнаве гробови и уништавају православна гробља, као да им се оспорава право на миран починак.“
Ђирели каже да су „Срби са КиМ заслужили највеће поштовање од целог српског народа“, а не, како описује, „увреде и ругање које је видео од дела протестаната“. Додаје да га је „личним увредама“ почастила једна учесница блокада „само зато што сам полицајца питао за упутство како да дођем до места где чекају хероји“.
Посебно га је погодило, наводи, „вређање председника Вучића у својству шефа државе“. Пореди праксу са Италијом, одакле доноси примере судске заштите части председника: „У Италији постоји члан 278 Кривичног законика, ко увреди част или углед председника Републике, кажњава се затвором од једне до пет година. И то се примењује без ‘ако’ и ‘али’. Сећам се казне Умберту Босију, годину и четири месеца због увреде председника Наполитана. Било је и других пресуда, па и за оспоравање председникове фотографије у полицијској станици, а један грађанин из Трста добио је осам месеци због увреда председника Матареле на друштвеним мрежама. Петоро из Палерма осуђено је на годину и 20 дана јер су критиковали једну Матарелину политичку одлуку.“
„Увреде шефу српске државе сматрам још скандалознијим“, истиче Гирелли уз очекивање да ће „правосуђе предузети своје“. По његовом схватању, „свако ко би у Италији овако покушао да критикује власт на овај начин добио би пет година затвора“, док у Србији „постоји слобода, вероватно превелика, и то је прави проблем који људи не виде“.
Говорећи о блокадама, Ђирели „апсурдним“ назива то што се како каже, „Ћациленд проглашава сметњом, а не окупације универзитета због којих су студенти изгубили школску годину“. Подсећа и да је „председник Вучић више пута позвао на конструктиван дијалог и повратак у нормалност“, али да за дијалог „морају бити доступне обе стране“. „Демонстранти у Србији траже подршку од Европске Уније и залажу се за интеграцију Србије, а немају свест о томе да би за овакво понашање тамо били ухапшени и кажњени“ – закључује Ђирели.
Поглед редакције портала Српски Угао
Лука Ђирели говори јасно и одговорно у тренутку када се улице пуне увредама и провокацијама, подсећа да су мир, ред и поштовање институција темељ сваке озбиљне државе. Његово сведочанство о животу Срба на КиМ, о патњи, скрнављеним гробљима и свакодневној храбрости, враћа фокус на оно што је за Србију суштинско, бригу о сопственом народу и достојанству државе. Гирелијев глас је потребан, не да распирује сукобе, него да ојача институционални оквир, заштити председничку функцију од вулгаризације и подсети да се национална питања решавају стрпљењем, радом и поштовањем, а не увредама., пише Српски угао
Пише: мр Јасмина Драгутиновић