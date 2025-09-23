light rain
20°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕВРОПА СЕ ЗАБЕЛЕЛА С Медитерана долазе ОЛУЈЕ и ГРМЉАВИНЕ, на северу ВЕЈЕ СНЕГ! Метеоролози очекују преко 20 сантиметара снежног покривача

23.09.2025. 23:14 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
снег
Фото: pexels.com

Веома јако захлађење захватило је северну и западну Европу, а врло хладна ваздушна маса спустила се и до Алпа.

Истовремено, са Медитерана долазе олује са грмљавином, уз обилну и јаку кишу.

Данас, али и ове вечери на удару јаких грмљавинских олуја су северни делови Италије и јужни делови Швајварске.

Истовремено, целу област Алпа захватиле су обилне кише, уз право јесење време и температуре уз вредности око 10 степени.

Нажалост, обилне кише и јаке олује довеле су у подножју јужних Алпа на северу Италије до катастрофалних поплава и бујица које су носиле све пред собом, уз клизишта. Поред севера Италије, поплаве и бујице уз грмљавинске олује погодиле су и југ Француске, нарочито ширу област Марсеја.

Јако захлађење донело је вишим деловима Алпа и снег.

Снег веје од Алпа у Француској преко пограничног дела Италије и Швајварске до запада Аустрије.

На појединим локацијама снег је праћен и јаком грмљавином, нарочито на јужним падинама Алпа.

Очекује се да падне десетак центиметара снега, локално и више од 30 цм, а на појединим локацијама снежна граница спустиће се и ниже од 2000 метара надморске висине.

Снег се повремено очекује и наредних дана.

Подсетимо, пре само неколико дана шира област Алпа била је погођена тропском вазсушном масом и температурам од 30 степени, док се нулта изотерма налазила тек на 4500 метара.

Јако погоршање времена са обилним пљусковима са грмљавином сада се шири преко северног Јадрана према Словенији и Хрватској.

На планинама окренутим према Норвешком мору, снажан северозападни ветар доноси обилну кишу, уз обилни снег на висинама изнад 1000 метара, уз температуре испод 0°Ц, пише Телеграф.
 

Метео снег олуја алпи грмљавина
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕВРОПУ ЧЕКА НАДПРОСЕЧНО „БЕЛА“ ЗИМА Светски метеоролози објавили ПРОГНОЗУ ЗА ЈЕСЕН И ЗИМУ Снега ће бити и за „извоз“, а ево шта чека Србију!

Централни Балкан ће се баш забелети

снег

ЕВРОПУ ЧЕКА НАДПРОСЕЧНО „БЕЛА“ ЗИМА Светски метеоролози објавили ПРОГНОЗУ ЗА ЈЕСЕН И ЗИМУ Снега ће бити и за „извоз“, а ево шта чека Србију!

23.09.2025. 17:57 18:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај