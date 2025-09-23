ЕВРОПА СЕ ЗАБЕЛЕЛА С Медитерана долазе ОЛУЈЕ и ГРМЉАВИНЕ, на северу ВЕЈЕ СНЕГ! Метеоролози очекују преко 20 сантиметара снежног покривача
Веома јако захлађење захватило је северну и западну Европу, а врло хладна ваздушна маса спустила се и до Алпа.
Истовремено, са Медитерана долазе олује са грмљавином, уз обилну и јаку кишу.
Данас, али и ове вечери на удару јаких грмљавинских олуја су северни делови Италије и јужни делови Швајварске.
Истовремено, целу област Алпа захватиле су обилне кише, уз право јесење време и температуре уз вредности око 10 степени.
Нажалост, обилне кише и јаке олује довеле су у подножју јужних Алпа на северу Италије до катастрофалних поплава и бујица које су носиле све пред собом, уз клизишта. Поред севера Италије, поплаве и бујице уз грмљавинске олује погодиле су и југ Француске, нарочито ширу област Марсеја.
Јако захлађење донело је вишим деловима Алпа и снег.
Снег веје од Алпа у Француској преко пограничног дела Италије и Швајварске до запада Аустрије.
На појединим локацијама снег је праћен и јаком грмљавином, нарочито на јужним падинама Алпа.
Очекује се да падне десетак центиметара снега, локално и више од 30 цм, а на појединим локацијама снежна граница спустиће се и ниже од 2000 метара надморске висине.
Снег се повремено очекује и наредних дана.
Подсетимо, пре само неколико дана шира област Алпа била је погођена тропском вазсушном масом и температурам од 30 степени, док се нулта изотерма налазила тек на 4500 метара.
Јако погоршање времена са обилним пљусковима са грмљавином сада се шири преко северног Јадрана према Словенији и Хрватској.
На планинама окренутим према Норвешком мору, снажан северозападни ветар доноси обилну кишу, уз обилни снег на висинама изнад 1000 метара, уз температуре испод 0°Ц, пише Телеграф.