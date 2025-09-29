ОВО ЈЕ И ДАЉЕ БИСЕР ЗЛАТИБОРА Титова вила, данас је модерни туристички центар, а ценовник је посебна прича
ЧАЈЕТИНА: У самом срцу Златибора, окружена четинарском шумом сместила се за некадашње стандарде велелепна кућа која се популарно зове Титова вила.
Први незваничан назив виле, пре него што је направљена 1937. године, био је „Малгре Андрее”. Супруга адвоката Александра Павловића, Београђанина родом из Горњег Милановца, никако није желела вилу на удаљеном и „дивљем” Златибору.
Међутим, Павловић је био упоран и вила је била готова за веома кратко време. Након Другог светског рата у промењеном друштвено-политичком систему је експроприсана и од тада непрекидно мења власнике. Проглашена је за Титову вилу, у њој је Јосип Броз Тито боравио 1941. године са врховним штабом НОВ и ПОЈ, 1951, 1959. и 1961. је привремено навраћао и ручао у дворишту виле.
Као вила председништва владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије заштићена је као културно добро. Године 2021. је рестаурирана у музеј ресторан и отворена је за госте и туристе.
- Ово је наше омиљено место за ручак када смо на Златибору. Све одише миром, башта је прелепа, па није ни чудо што је Тито овде ручао. Чује се цвркут птица, храна је укусна и домаћа, а унутра је прави мали времеплов. Слике из доба СФРЈ су свуда по зидовима. Свакако драго нам је што једно овакаву место постоји на Златибору - каже за РИНУ туристкиња Драгица Ивановић из Београда.
На месту где је као траг прошлости остала да стоји као споменик Титова вила сада је изграђен луксузни апартмански комплекс. Зграде симболично носе називе Вардар, Авала, Дурмитор, Јахорина, Истра а ускоро ће бити потпуности завршена и највећа од свих вила Триглав.
- Оно што нас је изненадило јесу цене које и нису толико папрене, с обзиром на услугу и луксуз који се добија. Одушевљени смо домаћом храном и Титовим доручком за две особе који кошта око 1.400 динара, ручак за две особе платили смо око 4.000 динара. Месо, салата и пиће. Домаћа кафа је око 150 динара, кувано вино око 300. Наравно, има и неких специјалитета који су доста скупљи. Ми смо ручали ћевапе - додаје Драгица.
Велика зелена површина и четинарска шума идеално су место за одмор и уживање у чистој природи и поносно пркосе све чешћим спекулацијама да је Златибор потпуно бетониран. Овај комплекс на Златибору на најбољи могући начин показује да је могуће спојити савремену градњу и природу.
- Овај комплекс је заиста сјајно место за одмор за све генерације. Гости долазе из Србије, али и из читавог региона, Европе. Међу најчешћим посетиоцима су родитељи са малишанима који имају сву угодност у апартманима. Цене ноћења са доручком за четири особе завси од периода године, али махом се креће око 59 еура. Ове године посећеност је била заиста одлична - изјавио власник два апартмана у вили Јахорина, Харис Ровчанин.