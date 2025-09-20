ЖЕНА ЗА ВОЛАНОМ МОРТУС ПИЈАНА! Возила са 3,37 промила алкохола
20.09.2025. 13:10 13:12
Коментари (0)
ПРОКУПЉЕ: Полиција у Прокупљу искључила је из саобраћаја жену (38) која је управљала аутомобилом марке "ауди" са 3,37 промила алкохола у организму.
Како је саопштено из Полицијске управе Прокупље, возачу је одређено задржавање и против ње ће бити поднета одговарајућа прекршајна пријава.
Полиција апелује на возаче да не управљају возилом под дејством алкохола, као и да поштују све саобраћајне прописе.
Како наводе, на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.