ЖЕНА ЗА ВОЛАНОМ МОРТУС ПИЈАНА! Возила са 3,37 промила алкохола

20.09.2025. 13:10 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

ПРОКУПЉЕ: Полиција у Прокупљу искључила је из саобраћаја жену (38) која је управљала аутомобилом марке "ауди" са 3,37 промила алкохола у организму.

Како је саопштено из Полицијске управе Прокупље, возачу је одређено задржавање и против ње ће бити поднета одговарајућа прекршајна пријава. 

Полиција апелује на возаче да не управљају возилом под дејством алкохола, као и да поштују све саобраћајне прописе. 

Како наводе, на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.

насилничка вожња Прокупље вожња под дејством алкохола
Вести Хроника
