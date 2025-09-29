УХАПШЕНО 11 ОСОБА ЗБОГ ШПИЈУНАЖЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ Осумњичени сарађивали са страном службом, изазивали инциденте по Француској и Немачкој
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, у заједничкој акцији Полицијске управе у Смедереву и Безбедносно-информативне агенције, ухапшено је 11 особа са подручја Велике Плане и Београда.
Ухапшени су Ф.П., Н.Ћ., А.С., А.Б., Ђ.П.,С.П., Н.Ж., Н.Д., А.М., Н.С. и Д.М. Они се терете за кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, расну и другу дискриминацију и шпијунажу.
Према наводима тужилаштва, постоје основи сумње да је осумњичени М.Г., који је у бекству, поступајући по инструкцијама стране обавештајне службе, на територији Србије организовао и обучавао групу српских држављана — Д.М., Б.Ђ., П.Ђ., Н.Ћ., А.С., Д.М., Ф.П., А.Б., Ђ.П., Н.Ж., С.П., Н.С., Н.Д. и А.М., која је, уз помагање К.С., имала за циљ да у Француској и Немачкој крши основна људска права и слободе на основу расе, боје коже, верске припадности, националности и етничког порекла.
Осумњичени су, према сумњама, у периоду од априла до септембра 2025. године изводили низ акција: бацање зелене боје на музеј Холокауста, неколико синагога и јеврејски ресторан, лепљење налепница са геноцидним садржајем, остављање свињских глава испред муслиманских верских објеката, као и постављање бетонских „скелета“ са исписаним порукама, у Паризу и испред Бранденбуршке капије у Берлину.
Сви ухапшени биће у законском року од 48 сати приведени у просторије Вишег јавног тужилаштва у Смедереву ради саслушања.